Μεμονωμένες βροχές στα ορεινά - Τι φέρνει ο καιρός τις επόμενες μέρες

Μέχρι 37 βαθμούς σήμερα

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, με τον καιρό σήμερα να είναι κυρίως αίθριος. Το απόγευμα, όμως, θα αναπτυχθούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα παράλια και 27 στα ορεινά.

Αναλυτικά το δελτίο καιτού

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο ανατολικό μισό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Την Τρίτη, ασταθής αέρια μάζα αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή, δίνοντας το απόγευμα μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και περιοχές του εσωτερικού. Την Τετάρτη, τοπικά αυξημένες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη αναμένεται να σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

