Νέα πρόταση κυβέρνησης για ΑΤΑ - Ικανοποιεί εργοδότες, αποφασίζουν το απόγευμα οι συντεχνίες

Μετά από ένα έντονο Σαββατοκύριακο διαβουλεύσεων για το ζήτημα της ΑΤΑ -ζήτημα το οποίο κινείτο ολοταχώς για αδιέξοδο μετά την απόρριψη από ΟΕΒ και ΚΕΒΕ του προσχεδίου «για μόνιμη συμφωνία για την ΑΤΑ» που υποβλήθηκε προς τους κοινωνικούς εταίρους από την κυβέρνηση - η εικόνα που υπήρχε μέχρι αργά χθες το βράδυ ήταν ότι η κυβέρνηση κατάφερε να βρει εκ νέου κοινό έδαφος με την εργοδοτική πλευρά. Το βάρος τώρα μετακινείται στην πλευρά των συντεχνιών, οι οποίες θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα αποδεχτούν τη διαφοροποίηση του πλαισίου που τους είχε παρουσιάσει την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση και με το οποίο είχαν συμφωνήσει. Πρακτικά, είμαστε πολύ κοντά στη λύση του ζητήματος της ΑΤΑ ακόμη και σήμερα αλλά και μπροστά σε ένα νέο αδιέξοδο αν οι συντεχνίες δεν συναινέσουν.

Το διαφοροποιημένο πλαίσιο συμφωνίας, το οποίο θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, θα εξεταστεί σήμερα στις εννέα το πρωί από την εκτελεστική γραμματεία του ΚΕΒΕ, ενώ για τις 5.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη συνάντηση των συντεχνιών στα γραφεία της ΣΕΚ.

Τα δεδομένα

Για τους εργοδότες «κόκκινη γραμμή» είναι η ενσωμάτωση της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό και η παροχή εξουσιοδότησης στους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας να εξετάσουν την εφαρμογή μέτρων για επέκταση της ΑΤΑ προκειμένου να την απολαμβάνουν περισσότεροι εργαζόμενοι με παροχή αντισταθμιστικών προς τις επιχειρήσεις.

Ο «Π» αντιλαμβάνεται ότι υπήρξε συμφωνία ώστε ο κατώτατος μισθός να ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια, όπως προνοεί άλλωστε το υφιστάμενο πλαίσιο για τον κατώτατο, και διαφοροποιείται το λεκτικό σε ό,τι αφορά την επέκταση της απόδοσης ΑΤΑ από περισσότερες επιχειρήσεις.

Η εργοδοτική πλευρά συμφωνεί με τη σταδιακή επέκταση της απόδοσης της ΑΤΑ στο 100% για όσους λαμβάνουν ΑΤΑ σε διάστημα 18 μηνών (80% την 01/01/2026 από 66,7% που είναι σήμερα, στο 90% από 01/07/2026 και στο 100% την 01/07/2027) και με την εισαγωγή οροφής 4% ως μέγιστο ποσοστό πληθωρισμού. Η ΑΤΑ θα παραχωρείται μία φορά τον χρόνο εφόσον η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ κατά το προηγούμενο έτος είναι θετική.

Οι συντεχνίες

Η εικόνα που εισπράττει ο «Π» από τις συντεχνίες είναι αυτή της επιφύλαξης, αν και με διαφορετικό τόνο.

«Θα αξιολογήσουμε το σύνολο των δεδομένων που διασυνδέονται με το ζήτημα της ΑΤΑ», ανέφερε στον «Π» ο γ.γ. της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, χωρίς να δίνει χρώμα στη στάση του.

Από τη γενική γραμματεία της ΠΕΟ μάς αναφέρθηκε ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεσμεύονται από την απόφαση της πανσυνδικαλιστικής ότι αποδέχονται την πρόταση της κυβέρνησης ως έχει και ο Πρόεδρος στις εργοδοτικές οργανώσεις πρέπει να απευθυνθεί. Δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία με αλλοίωση ουσιωδών στοιχείων της πρότασης, υπογραμμίστηκε εκ μέρους της γενικής γραμματείας της ΠΕΟ.

«Μας προβληματίζει η όλη στάση των εργοδοτών. Ήδη είχαμε συμφωνήσει στην παρουσία των δύο υπουργών και στην πορεία αναδιπλώθηκαν, κάτι που είναι ανησυχητικό. Οι συντεχνίες δεν πρόκειται να υπογράψουν συμφωνία η οποία θα αλλοιώνει τη φιλοσοφία της ΑΤΑ», δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου.

«Θα τα δούμε μαζί και οι τέσσερις συντεχνίες που μετέχουμε στον διάλογο και θα αποφασίσουμε από κοινού», ανέφερε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου.