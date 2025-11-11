O Τουμάζος Τσελεπής στον Πολίτη 107.6 για το τι πραγματικά έγινε στο Κραν Μοντανά (ηχητικό)

Με αφορμή τη δημόσια διαφωνία των Αναστασιάδη – Μαυρογιάννη και Στυλιανίδη για το τι έγινε στο Κραν Μοντανά (γιατί απέτυχαν οι συνομιλίες, ποιος αποχώρησε πρώτος, τι αποδέχτηκε η Τουρκία, τι γνώριζε η Μογκερίνι και από που τα έμαθε) μίλησε σήμερα στον Πολίτη 107.6 και 97.6, ο Τουμάζος Τσιελεπής, διεθνολόγος, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας για το Κυπριακό επί σειρά ετών.

Ο κ. Τσελεπής, ο οποίος ήταν παρών στις διαπραγματεύσεις του Κραν Μοντανά το 2017, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι υπήρξε έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών που προνοούσε κατάργηση του συστήματος εγγυήσεων και αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και η πλευρά μας το απέρριψε.

«Η Τουρκία ήταν έτοιμη να συζητήσει κατάργηση εγγυήσεων»

Σύμφωνα με τις σημειώσεις των Ηνωμένων Εθνών, είπε ο κ. Τσιελεπής, ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ενημέρωσε προσωπικά τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, λίγες ώρες πριν το κρίσιμο τελευταίο δείπνο στο Κραν Μοντανά, ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη, με εμπιστευτικό έγγραφο που έδωσε στον ίδιο, να συζητήσει τερματισμό της Συνθήκης Εγγύησης από την πρώτη ημέρα, αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κατάργηση του δικαιώματος επέμβασης.

Ωστόσο, συνέχισε, ο κ. Αναστασιάδης απάντησε ότι «δεν μπορεί να δεχτεί λύση μη ολοκληρωμένη» και επέμεινε στην πλήρη αποχώρηση όλων των στρατευμάτων από την πρώτη μέρα, συμπεριλαμβανομένων των αγημάτων της ΕΛΔΥΚ και της ΤΟΥΡΔΥΚ.

Το «άτυπο έγγραφο» του ΟΗΕ και η απόρριψη

Ο Τουμάζος Τσελεπής υπογράμμισε ότι το άτυπο έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών για τον μηχανισμό εφαρμογής της λύσης, το οποίο παραλήφθηκε από την ελληνοκυπριακή αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια του δείπνου, καταργούσε ουσιαστικά τις εγγυήσεις και τα επεμβατικά δικαιώματα.

Όπως σημείωσε, το εν λόγω έγγραφο στάλθηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα για αξιολόγηση, και οι εισηγήσεις από την τεχνική ομάδα ήταν να γίνει αποδεκτό. «Εμείς απαντήσαμε ότι πρέπει να το δεχθεί, διότι καταργούσε ρητά το σύστημα εγγυήσεων και τα επεμβατικά δικαιώματα» συμπλήρωσε. Ωστόσο, πρόσθεσε, η πρόταση απορρίφθηκε από την ελληνοκυπριακή πλευρά με «αντιφατικές και αλληλοσυγκρουόμενες δικαιολογίες». Κατά τον κ. Τσελεπή, η απόρριψη εκείνη αποτέλεσε σημείο καμπής: «Όταν το κατάλαβε η Τουρκία, έκανε τη θεαματική της στροφή. Και τότε ουσιαστικά κατέρρευσε η διάσκεψη».

«Οι σημειώσεις του ΟΗΕ διαψεύδουν τις εκ των υστέρων αφηγήσεις»

Επιπλέον, ο διεθνολόγος τόνισε πως οι πραγματικές εξελίξεις καταγράφονται λεπτομερώς στις σημειώσεις των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί και «δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες». Όπως είπε, «αυτός είναι και ο λόγος που ο Γενικός Γραμματέας, στην Έκθεσή του μετά το Κραν Μοντανά, δεν απέδωσε ευθύνη μόνο στη μία πλευρά, αλλά ανέφερε ότι και οι δύο δεν κατέληξαν σε λύση». Ο κ. Τσελεπής άσκησε έμμεση κριτική σε όσους, όπως είπε, «παραποιούν τα γεγονότα για να ενοχοποιήσουν ή να αθωώσουν κατά βούληση», υπογραμμίζοντας ότι «κανένας δεν έχει δικαίωμα να παραπλανεί τον λαό του». Επιπρόσθετα, ο κ. Τσελεπής τόνισε πως οποιαδήποτε νέα διαπραγμάτευση πρέπει να ξεκινήσει «απ’ εκεί που μείναμε», δηλαδή από το σημείο που βρίσκονταν στο Κραν Μοντανά.

Μογκερίνι, ΕΕ και πολιτική ισότητα

Σε σχέση με την παρουσία της στο Κραν Μοντανά της τότε Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Φεντερίκα Μογκερίνι, ο κ. Τσελεπής είπε ότι «ήταν μέσα στο δείπνο και γνωρίζει απολύτως τι συνέβη». Επομένως, συνέχισε, «η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει πλήρως τα γεγονότα, αφού η εκπρόσωπός της ήταν παρούσα».

«Η Τουρκία γνωρίζει ότι τα δύο κράτη είναι ανέφικτα»

Ο Τουμάζος Τσελεπής σχολίασε και τις τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα «γνωρίζει πολύ καλά πως ο στόχος για δύο, πλήρως αναγνωρισμένων κρατών είναι ανέφικτος». Αναφερόμενος στον Τουφάν Έρχιουρμαν, είπε πως «είναι ειλικρινής όταν μιλά υπέρ της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας» και εξήγησε γιατί δεν θα «προσαρμοστεί στη γραμμή των δύο κρατών».

Ακούστε την παρέμβαση τού Τουμάζου Τσιελεπή στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: