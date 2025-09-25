Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αίθριος σήμερα ο καιρός - Εως 35 βαθμούς η θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Παρασκευή και το Σάββατο και θα σημειώσει μικρή πτώση την Κυριακή για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

