ΑΚΕΛ για δημοσίευμα «Πολίτη»: Zητά απαντήσεις από το Προεδρικό

Το ΑΚΕΛ καλεί το Προεδρικό να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» για κοινή τηλεδιάσκεψη Λακκοτρύπη-Χαραλάμπους και «επενδυτή», το οποίο το κόμμα της αντιπολίτευσης θεωρεί ότι ακυρώνει τη δικαιολογία της κυβέρνησης ότι δεν είχε σχέση με τη δραστηριότητα Λακκοτρύπη.

Στην ανακοίνωση του ΑΚΕΛ αναφέρεται επίσης ότι οι αργοπορημένες παραιτήσεις με δικαιολογητικά που προκαλούν τη νοημοσύνη των πολιτών δεν διασώζουν τον κ. Χριστοδουλίδη, ο οποίος προφανώς γνώριζε και συμμετείχε στον μηχανισμό διαπλοκής, ο οποίος άλλωστε στήθηκε για να εξυπηρετεί τον ίδιο και τα πολιτικά του σχέδια.

«Άλλωστε ακόμα και τώρα, τα ονόματα των δωρητών στον διαβόητο Φορέα συνεχίζουν να κρατούνται μυστικά ενώ ούτε καν τώρα δεν προχωρά στην κατάργησή του», σημειώνεται.

Είναι φανερό πλέον, προστίθεται, ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν έχει βούληση για πραγματική διερεύνηση και λογοδοσία επειδή στην άκρη του νήματος βρίσκεται ο ίδιος. Τίθενται τα ερωτήματα: «Η κοινωνία διερωτάται τι κάνει ο Γενικός Εισαγγελέας; Διερευνά το σκάνδαλο ολκής ή δίνει νομικές συμβουλές στους εμπλεκόμενους; Πού είναι η Αστυνομία; Γιατί δεν ενήργησε ήδη η ΜΟΚΑΣ; Η Αρχή Κατά της Διαφθοράς πότε θα δράσει;»

Το ΑΚΕΛ αλλά και ολόκληρη η κοινωνία διαμηνύει προς όλους αυτούς τους θεσμούς ότι υπό κρίση είναι και οι ίδιοι, αναφέρεται στην ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι ο ΓΓ του κόμματος το επισημαίνει αυτό προς αυτούς τους θεσμούς με επιστολές του.

«Πλέον όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κ. Χριστοδουλίδης που ευαγγελιζόταν τη διαφάνεια αποδεικνύεται συνεχιστής του πιο σαθρού κατεστημένου». Αντί να προστατεύει τη χώρα και το κράτος, τα πλήττει και τα εξευτελίζει, καταλήγει το ΑΚΕΛ.

O πολιτικός χρόνος επιταχύνεται και πιέζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και την κυβέρνησή του υπό το βάρος των αποκαλύψεων του Videogate.

Το Προεδρικό Μέγαρο προσπαθεί να δώσει υπόσταση στο αφήγημα της εξωτερικής απειλής και της ενορχήστρωσης υβριδικής επίθεσης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη δημιουργία του επίμαχου βίντεο που έκανε την εμφάνισή του την περασμένη Πέμπτη στην πλατφόρμα «Χ». Η προσπάθεια να υποβαθμιστεί το περιεχόμενο των συνομιλίων δεν ευδοκιμεί. Το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων δηλώνει ότι δεν έχει πειστεί από τις εξηγήσεις της κυβέρνησης για όλα όσα ακούγονται στο επίμαχο βίντεο και ζητούν την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, αλλά και την ανάληψη πολιτικής ευθύνης.

Τηλεδιάσκεψη με Zoom

Ο «Π» αποκαλύπτει σήμερα ένα ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο κομμάτι του τρόπου με τον οποίο έδρασαν οι δημιουργοί του βίντεο για να καταφέρουν να αποσπάσουν τις επίμαχες τοποθετήσεις, αλλά και το βάθος της σχέσης του Γιώργου Λακκοτρύπη με το Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», στις 9 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε βιντεοκλήση μέσω της πλατφόρμας Zoom με τη συμμετοχή του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, του Γιώργου Λακκοτρύπη και του φερόμενου επενδυτή Φλόριν Γκεοργκίου. Ο Γκεοργκίου δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο, όπως δεν είναι υπαρκτή και η επενδυτική Stratix Wealth, την οποία έλεγε ότι εκπροσωπεί.

Σε αυτή την κοινή κλήση ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε όσα περιλαμβάνονται στο επίμαχο βίντεο. Αυτό προκύπτει από δηλώσεις του διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρα Παπαδόπουλου, στην εκπομπή «ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ». Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, η επαφή του κ. Χαραλάμπους με τους φερόμενους επενδυτές είχε γίνει «αρχές του Δεκέμβρη, πριν τα Χριστούγεννα» (...) Αυτοί (επενδυτές) εμφανίστηκαν μέσω δικηγόρων και μέσω του Γιώργου Λακκοτρύπη και ήθελαν να επενδύσουν στο θέμα της ενέργειας 150 εκατομμύρια», προσέθεσε.

Στο call συμμετείχε και ο κ. Λακκοτρύπης, αδυνατίζοντας τη γραμμή άμυνας που επιχειρεί να σηκώσει το Προεδρικό κρατώντας αποστάσεις από τον κ. Λακκοτρύπη και κυρίως υποβαθμίζοντας ως αποσπασματικές και εκτός πλαισίου τα όσα αναφέρουν οι πρωταγωνιστές του βίντεο για πολιτικές χρηματοδοτήσεις και δωρεές στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο στο επίμαχο βίντεο, ο κ. Χαραλάμπους αποκαλεί τον κ. Λακκοτρύπη «πολύ καλό φίλο του Προέδρου» και εξηγεί στον υποτιθέμενο επενδυτή πώς μπορεί να προσεγγίσει τον Πρόεδρο, αναφερόμενος σε εισφορές για σκοπούς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Ο κ. Χαραλάμπους φέρνει ως παράδειγμα Αμερικανό επενδυτή που συνεισέφερε €500.000 στο κράτος και υπονοεί ότι μπορεί να κανονίσει συνάντηση με τον Πρόεδρο. Επίσης, εμφανίζεται πρόθυμος να βοηθήσει στην άρση γραφειοκρατικών εμποδίων κατά την εκτέλεση της επένδυσης.

Σε ό,τι αφορά τον κ. Λακκοτρύπη, στην ίδια εκπομπή ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας είχε πει ότι «δεν υπάρχει επαγγελματική σχέση, ούτε σχέση συμβούλου, ούτε οποιαδήποτε άλλη σχέση».

Το πρόσωπο που παρουσίαστηκε ως επενδυτής δεν επανήλθε μετά τη συνάντηση της 9ης Δεκεμβρίου. Μπορούμε να κάνουμε την υπόθεση ότι με τη βιντεοκλήση ολοκληρώθηκε το έργο της συλλογής υλικού.

Μπαράζ συσκέψεων

Ο επικοινωνιακός και πολιτικός χειρισμός της καταιγίδας που πλήττει την κυβέρνηση ήταν το αντικείμενο πολύωρων και ολονύκτιων συσκέψεων στο Προεδρικό Μέγαρο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η κυβέρνηση δεν έχει βρει σύμμαχο στην προσπάθειά της να πείσει ότι το μείζον δεν είναι το περιεχόμενο των συνομιλιών στο βίντεο, αλλά το ότι η χώρα δέχεται μία υβριδική επίθεση που στόχο έχει να πλήξει την αξιοπιστία της. Μοναδική εξαίρεση το ΕΛΑΜ, το οποίο εξέδωσε μία ανακοίνωση με την οποία ενστερνίζεται το αφήγημα της προσπάθειας να πληγεί το κράτος, χωρίς να κάνει αναφορά στο περιεχόμενο του βίντεο. Η ανησυχία στο Προεδρικό είναι έντονη καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει και νέο βίντεο.

Το Σάββατο, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, μιλώντας στο δημόσιο ραδιόφωνο ζήτησε από τις πολιτικές δυνάμεις να χαμηλώσουν τους τόνους και επιχείρησε να κρατήσει ζωντανό το αφήγημα της υβριδικής επιθέσης, λέγοντας ότι υπήρξε ενημέρωση εδώ και 3 - 4 μήνες από τις Βρυξέλλες για πιθανές υβριδικές απειλές ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ίδια γραμμή κυβερνητικές πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι ζητήθηκε συνδρομή από ΗΠΑ, Ισραήλ, Αγγλία και Γαλλία για να υποστηρίξουν τις έρευνες εντοπισμού των δημιουργών του βίντεο.

Παράλληλα αναμένονται οι επιστημονικές εκθέσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών. Η Αστυνομία τόνισε στο ΚΥΠΕ ότι το αντικείμενο της έρευνας δεν παραμένει αόριστο και ότι αυτή γίνεται σε όλο το φάσμα του βίντεο.

Και η παραίτηση

Η πρώτη πολιτική κίνηση της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει τις έντονες επικρίσεις που δέχεται, ήρθε με την απομάκρυνση της Πρώτης Κυρίας από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Η κ. Φιλίππα Kαρσερά Χριστοδουλίδη δεν συνδέει την αποχώρησή της με το περιεχόμενο του βίντεο, αλλά με το όλο κλίμα που έχει δημιουργηθεί, κάνοντας λόγο για ανελέητη επίθεση που δέχεται η ίδια και τα παιδιά της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με «διασπορά ψευδών ειδήσεων» και «ανυπόστατους ισχυρισμούς αδικημάτων».

Όπως έκανε γνωστό, σήμερα θα ενημερώσει εκτάκτως τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης για την απόφασή της να αποχωρήσει, όχι επειδή δεν θέλει να συνεχίσει να βοηθά παιδιά από άπορες οικογένειες, αλλά επειδή «δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να διαβάλλει το ήθος και την ακεραιότητα της ίδιας και της οικογένειάς της», τονίζοντας ότι θα συνεχίσει τη στήριξη προς ευάλωτους «αθόρυβα, διακριτικά και με ανιδιοτέλεια».

«Το ότι είμαι σύζυγος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αποτελεί δικαιολογία ή ελαφρυντικό για αυτές τις ανυπόστατες επιθέσεις και κατηγορίες. Επειδή ως άτομο πιστεύω βαθιά ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων μας δεν είναι απλώς δικαίωμα αλλά υποχρέωση και ότι οφείλουμε να παλεύουμε και να μην επιδεικνύουμε ανοχή σε τέτοια φαινόμενα, έχω ήδη ζητήσει νομική συμβουλή. Για άλλη μια φορά, επαναλαμβάνω, ότι από τη στιγμή που ανέλαβα, τηρώντας πιστά τη νομοθεσία που υιοθετήθηκε το 2015 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Μάρτιος 2023) και ειδικότερα μετά την ενίσχυση του προϋπολογισμού του και την παροχή υποτροφιών σε πολύ περισσότερα παιδιά από άπορες οικογένειες το 2024 και το 2025, ο πόλεμος έγινε ανελέητος», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση της Πρώτης Κυρίας.

Το ΑΚΕΛ, σχολιάζοντας την παραίτηση της κ. Φιλίππα Kαρσερά - Χριστοδουλίδη κάνει λόγο για καθυστερημένη κίνηση και ζητεί την απομάκρυνση και του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου.

«Όσοι δεν είχαν αντιληφθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, τώρα αντιλαμβάνονται γιατί η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη με νύχια και με δόντια εμπόδιζε τη δημοσιοποίηση των ονομάτων», αναφέρει το ΑΚΕΛ, και μιλά για την ύπαρξη στο Προεδρικό μηχανισμού διαπλοκής και παράνομων χρηματοδοτήσεων, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη «με τη στάση του (να) επιβεβαιώνει ότι ήταν κοινωνός και συμμέτοχος στον μηχανισμό. Αυτό κι αν είναι πλήγμα στη χώρα».