Χριστοδουλίδης: Ετοιμασία 1.000 οικιστικών μονάδων από ΚΟΑΓ

Η ετοιμασία χιλίων οικιστικών μονάδων προσιτού ενοικίου, αποτελεί απόλυτη απόδειξη της πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση της σημαντικής πρόκλησης του στεγαστικού είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου του πρώτου οικιστικού συγκροτήματος προσιτού ενοικίου του ΚΟΑΓ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η υπεύθυνη οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης φέρνει απτά αποτελέσματα.

«Και το πολύ συγκεκριμένο απτό αποτέλεσμα είναι η επανενεργοποίηση του ΚΟΑΓ μετά από τρία χρόνια, για αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ, που όχι μόνο με την οικονομική ενίσχυση του κράτους, αλλά και με το να δώσουμε εκτελεστικές εξουσίες, αυτή τη στιγμή βρίσκονται ανά το παγκύπριο σε ετοιμασία περίπου χίλιες οικιστικές μονάδες. Και αυτή είναι η απόλυτη απόδειξη της πολιτικής μας βούλησης να αντιμετωπίσουμε μια σημαντική πρόκληση», ανέφερε.