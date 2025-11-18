Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην βιομηχανική περιοχή της Μονής (εικόνες & βίντεο)

Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή Μονής στη Λεμεσό ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.



Σύμφωνα με την αστυνομία, λόγω φωτιάς σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή Μονής, η ορατότητα στον παλαιό δρόμο παρά τη Μονή είναι πολύ περιορισμένη.

Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής, υπήρξε άμεση ανταπόκριση από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λεμεσού και Βασιλικού Λάρνακας, με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε εργοστάσιο κατασκευής πάνελ πολυουρεθάνης, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού.

Έγινε επίσης ανάκληση προσωπικού, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύονται από μέλη της ΕΜΑΚ και επιπλέον πυροσβεστικά πληρώματα από Λάρνακα και Λευκωσία. Παράλληλα, ζητήθηκαν υδροφόρα οχήματα από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού.