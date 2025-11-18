Οργανωμένοι γονείς: Zητούν την άμεση ψήφιση του σχεδίου αξιολόγησης

Έφτασε η ώρα να έχουμε ένα νέο σχέδιο αξιολόγησης, αναφέρουν, σε δηλώσεις τους στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γιάννος Ιωάννου και ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Οργανωμένων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου.

Σημειώνουν, παράλληλα, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συνηγορήσουν στο να χάνονται ώρες πολύτιμες, εκπαιδευτικές, διδακτικές από τα παιδιά.

Συμφωνούμε με το να ψηφιστεί ένα νέο σχέδιο αξιολόγησης, λέει ο Γ. Ιωάννου

Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γιάννος Ιωάννου, ερωτηθείς για τις εξελίξεις γύρω από το νέο σύστημα αξιολόγησης, καθώς και για τη στάση εργασίας που εξήγγειλε η ΠΟΕΔ για τις 26 Νοεμβρίου, είπε ότι συμφωνούν με το να ψηφιστεί ένα νέο σχέδιο αξιολόγησης.

«Υπάρχει ένα απαρχαιωμένο σχέδιο αξιολόγησης 50 χρονών και ερχόμαστε στο σημείο να φέρουμε ένα νέο σύστημα, το οποίο αντιδρούν όλοι, έτσι απλά. Βγαίνει η ΠΟΕΔ πριν λίγες ημέρες κάνει ανακοινώσεις ότι ήρθαμε σε συγκλίσεις σημαντικές, συμφωνία, κ.λπ., και επειδή πάει η ΟΕΛΜΕΚ σε απεργία, αποφασίζει η ΠΟΕΔ να πάει σε απεργία. Πριν λίγο καιρό κάναμε δηλώσεις και στηρίζαμε την απεργία των εκπαιδευτικών, δεν γίνεται όμως με το παραμικρό και επειδή δεν είναι κομμένο, ραμμένο στα δικά μας μέτρα να παίρνουμε αποφάσεις πάμε σε απεργία», πρόσθεσε.

Πρέπει, συνέχισε, να σκεφτούμε και το δικαίωμα που έχουν οι μαθητές στην εκπαίδευση, να σκεφτούμε τους γονείς, οι οποίοι άλλοι θα χάσουν μεροκάματο επειδή δεν θα πάνε στη δουλειά τους για να προσέχουν τα παιδιά τους, άλλοι θα φύγουν από τη δουλειά για να πάνε να πάρουν τα παιδιά τους στο σχολείο, και να σκεφτούμε ότι μερικά παιδιά δεν θα έχουν πού να μείνουν.

«Οπότε δεν μπορεί με έτσι ευκολία να παίρνουμε αποφάσεις, ξέρετε πάμε σε απεργία. Έχω μιλήσει και με εκπαιδευτικούς γνωστούς και φίλους, οι οποίοι αντιτίθεται σε αυτό το μέτρο. Δεν συμφωνούν ούτε οι ίδιοι γιατί έχασε πλέον το νόημα της και η απεργία», σημείωσε.

Κληθείς να σχολιάσει και την ανακοίνωση τους και συγκεκριμένα το σημείο στο οποίο αναφέρουν πως αν προχωρήσει η στάση εργασία της ΠΟΕΔ θα λάβουν ως γονείς κάποιες άλλες αποφάσεις, ο κ. Ιωάννου χωρίς να αναφερθεί στο ποιες θα είναι αυτές οι αποφάσεις, είπε ότι έχουν τεθεί εισηγήσεις, όμως αναμένουν και ευελπιστούν ότι θα αποσύρει την απεργία της η ΠΟΕΔ για να μην φτάσουν σε αυτό το σημείο.

«Αντιλαμβάνεστε ότι για μας είναι πολύ σοβαρό θέμα και αρκετοί γονείς είναι εξαγριωμένοι με αυτό το θέμα. Δεν γίνεται με ψύλλου πήδημα να λέμε απεργία. Αφού συζητήθηκε το νομοσχέδιο, τοποθετήθηκαν οι εκπαιδευτικοί. Ανέφεραν ότι ήρθαν σε συγκλίσεις, ξαφνικά αλλάζουν όλα. Ποιος ο λόγος; Αυτό θέλουμε να ξέρουμε, ποιος ο λόγος. Οι γονείς είναι αγανακτισμένοι γιατί ταλαιπωρούνται στην ουσία, και γιατί δεν είναι το τέλειο σχέδιο από πλευράς εκπαιδευτικών. Ο εκπαιδευτικός κόσμος θεωρώ είναι διχασμένος. Έχει αρκετούς εκπαιδευτικούς που δεν συμφωνούν με την απεργία και είμαι σε θέση να πω ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί συμφωνούν με το σύστημα αξιολόγησης γιατί γνωρίζουν την αδικία που γίνεται σήμερα μέσα στο πετσί τους», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν θα επιδιώξουν αύριο να μάθουν τον λόγο της αλλαγής στάσης της ΠΟΕΔ, ο κ. Ιωάννου απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι θα ζητήσουν να τους ξεκαθαρίσουν το λόγο που πάνε σε απεργία.

«Να μας πούνε το λόγο που ενώ ανακοίνωναν συμφωνίες και θετικά πρόσημα πώς ξαφνικά βρεθήκαμε στην απεργία. Δηλαδή κερδίσαμε αυτά που θέλουμε και μένουν δύο, τρία σημεία, πέντε, δέκα, δεν ξέρω πόσα σημεία και επειδή δεν είναι και αυτά όπως τα ζητούμε; Γιατί δεν έγραψαν οι ίδιοι ένα νέο σύστημα αξιολόγησης και να πάνε στο Υπουργείο και να τους πούνε ήρθαμε με ένα νέο σύστημα αξιολόγησης; Αφού το θέλουν στα δικά τους μέτρα; Θέλω πραγματικά να πιστεύω ότι η ΠΟΕΔ θα ανακαλέσει την απεργία και θα επανέλθει είτε σε διάλογο είτε στις θέσεις της στη Βουλή για να αλλάξει αυτά που πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξουν με διάλογο, με ηρεμία και όχι με απεργίες και ταλαιπωρία της κοινωνίας», σημείωσε.

Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να διεκδικήσει κάποιος από το να κλείνουμε τα σχολεία, λέει ο Λ. Κωνσταντίνου

Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Οργανωμένων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, ερωτηθείς για τις εξελίξεις γύρω από το νέο σύστημα αξιολόγησης, καθώς και για τη στάση εργασίας που εξήγγειλε για αύριο η ΟΕΛΜΕΚ, είπε ότι υπάρχει το δημοκρατικό δικαίωμα, και βάσει του Συντάγματος, της απεργίας.

«Την ίδια ώρα όμως υπάρχουν και τα δικαιώματα των υπολοίπων και στην προκειμένη περίπτωση το δικαίωμα των παιδιών για την εκπαίδευση. Αύριο θα είναι κλειστά τα σχολεία χωρίς μαθητές από τις 07:30 -11:00 και είναι ελάχιστοι, η εκτίμηση η δική μας, εκείνοι που θα μπορέσουν η ώρα 11 να πάνε στα σχολεία, που έτσι κι αλλιώς είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί και οποιοδήποτε πρόγραμμα», πρόσθεσε.

Ευτυχώς, συνέχισε ο κ. Κωνσταντίνου, υπάρχει διευθέτηση, δεν θα υπάρξουν απουσίες σε ό,τι αφορά τους μαθητές που δεν θα μπορέσουν να μεταβούν.

«Από την στιγμή που έγινε αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της συνεδρίας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας από τις 9 το πρωί στις 14:00, αν υπήρχε απόφαση και για αλλαγή της ώρας της στάσης εργασίας θα ήταν ευχής έργο. Από την άλλη, η κάθε οργάνωση παίρνει τις δικές της αποφάσεις. Όμως, εμείς θα είμαστε και στη Βουλή η ώρα 14:00, θα πούμε την άποψή μας. Θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να διεκδικήσει κάποιος από το να κλείνουμε τα σχολεία», σημείωσε.

Σε ερώτηση ότι είναι υπέρ της αξιολόγησης και υπέρ στο να συνεχιστεί η συζήτηση, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι θεωρούν ότι μετά από 50 χρόνια από το 1976, ναι έστω και με καθυστέρηση, έφτασε η ώρα να έχουμε ένα νέο σχέδιο αξιολόγησης.

«Όλοι το αντιλαμβάνονται ακόμα και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και όσοι διαμαρτύρονται. Κανείς δεν διαμαρτύρεται γιατί πρέπει να υπάρχει νέο σχέδιο αξιολόγησης. Άρα, πρέπει να προχωρήσει το Σχέδιο και συμφωνούμε και στηρίζουμε. Από εκεί και πέρα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, κάλλιστα μπορούν να καταθέσουν και εισηγήσεις και προτάσεις και ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου και οι Βουλευτές μας εν τη σοφία τους θα μπορούν να κάνουν και τις ανάλογες τροπολογίες πριν καταλήξουν σε ψήφιση. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει το συγκεκριμένο, άρα μπορεί να συνεχίσει η όλη διαδικασία», συμπλήρωσε.

Επεσήμανε ότι θεωρούν ότι οι αποστάσεις δεν είναι τέτοιες που να μην μπορούν να γεφυρωθούν ή να μην καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι δεκτό από όλους για να μπορέσει τουλάχιστον να ξεκινήσει η εφαρμογή του και αυτή είναι και η έκκληση προς όλους να συνεχίσουν τη διαδικασία αυτές τις μέρες και ενώπιον της Βουλής για να υπάρξει μια αίσια κατάληξη.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα συνηγορήσουμε τόσο εμείς όσο και οι ομόλογοι μας των άλλων Συνομοσπονδιών Δημοτικής και Προδημοτικής των γονέων, στο να χάνονται ώρες πολύτιμες εκπαιδευτικές, διδακτικές από τα παιδιά, σε αυτή την περίπτωση δεν θα είμαστε συμπαραστάτες. Σε οτιδήποτε άλλο, να δώσουμε και τη φωνή μας και να στηρίξουμε και αιτήματα, πολύ ευχαρίστως, αλλά δε θα συνηγορήσουμε να χάνονται μαθήματα των παιδιών για διεκδίκηση συνδικαλιστικών αιτημάτων», πρόσθεσε.

Ο κ. Κωνσταντίνου επανέλαβε την έκκληση τους να κατεβούν οι τόνοι, να επικρατήσει περισσότερη λογική, σοφία και ηρεμία για να προχωρήσει η όλη διαδικασία και να έχουν μία κατάληξη σχεδίου εντός του έτους, δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο να έχουν καταλήξει.

Σε ερώτηση αν θεωρεί ότι υπάρχει το περιθώριο να βρεθεί η λύση στο να προχωρήσει προς την ψήφιση το νομοθέτημα, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι «από τη σκοπιά του τρίτου παρακολουθώντας την όλη διαδικασία, ναι, υπάρχει περιθώριο».

«Υπάρχει περιθώριο, οι διαφορές θεωρούμε από τη δική μας την σκοπιά ότι είναι τέτοιες που μπορεί να δοθούν λύσεις. Έτσι κι αλλιώς, αρκετά είναι στη σφαίρα διευκρινίσεων και όχι τόσο επί της ουσίας. Άρα, αν κάνει ο καθένας από δύο βήματα προς τον άλλο τότε θα συναντηθούν», κατέληξε.

