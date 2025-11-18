Απετράπη απόπειρα δολοφονίας στενού συνεργάτη του Πούτιν - Το Κίεβο «δείχνει» η Μόσχα

Απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γραμματέα του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Σεργκέι Σοϊγκού απέτρεψαν οι ρωσικές Αρχές.

Την αποκάλυψη έκανε η εφημερίδα Moskovsky Komsomolets τονίζοντας ότι οι δράστες ενέργησαν κατόπιν εντολής των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Η απόπειρα δολοφονίας είχε σχεδιαστεί να λάβει χώρα σε επίσκεψη του Σοϊγκού στον τάφο των συγγενών του στο νεκροταφείο Τρογιεκουροφσκόγιε της Μόσχας.

Στις 14 Νοεμβρίου, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε την αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον ενός ανώτερου Ρώσου αξιωματούχου.

Η επίθεση σχεδιάστηκε στον τάφο των συγγενών του σε ένα νεκροταφείο της Μόσχας, χρησιμοποιώντας μια βιντεοκάμερα κρυμμένη σε ένα βάζο με λουλούδια. Οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις. Πρόκειται για ένα ζευγάρι Ρώσων και ένα μετανάστη από μια χώρα της Κεντρικής Ασίας. Αλλά η ταυτότητα του στόχου τους δεν αποκαλύφθηκε μέχρι σήμερα.

