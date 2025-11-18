Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Απετράπη απόπειρα δολοφονίας στενού συνεργάτη του Πούτιν - Το Κίεβο «δείχνει» η Μόσχα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η απόπειρα δολοφονίας είχε σχεδιαστεί να λάβει χώρα σε επίσκεψη του Σοϊγκού στον τάφο των συγγενών του στο νεκροταφείο Τρογιεκουροφσκόγιε της Μόσχας

Απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γραμματέα του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Σεργκέι Σοϊγκού απέτρεψαν οι ρωσικές Αρχές. 

Την αποκάλυψη έκανε η εφημερίδα Moskovsky Komsomolets τονίζοντας ότι οι δράστες ενέργησαν κατόπιν εντολής των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Η απόπειρα δολοφονίας είχε σχεδιαστεί να λάβει χώρα σε επίσκεψη του Σοϊγκού στον τάφο των συγγενών του στο νεκροταφείο Τρογιεκουροφσκόγιε της Μόσχας.

Στις 14 Νοεμβρίου, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε την αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον ενός ανώτερου Ρώσου αξιωματούχου.

Η επίθεση σχεδιάστηκε στον τάφο των συγγενών του σε ένα νεκροταφείο της Μόσχας, χρησιμοποιώντας μια βιντεοκάμερα κρυμμένη σε ένα βάζο με λουλούδια. Οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις. Πρόκειται για ένα ζευγάρι Ρώσων και ένα μετανάστη από μια χώρα της Κεντρικής Ασίας. Αλλά η ταυτότητα του στόχου τους δεν αποκαλύφθηκε μέχρι σήμερα.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα