Επικύρωσε καταρχήν συμφωνία για ΑΤΑ η έκτη πανσυνδικαλιστική σύσκεψη

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η μόνιμη συμφωνία για την ΑΤΑ θεμελιώνει το θεσμό και δημιουργεί προϋποθέσεις συνέχισής και διεύρυνσής του. Ο αγώνας για να απολαμβάνουν ΑΤΑ όλοι οι εργαζόμενοι συνεχίζεται».

Η έκτη πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για την ΑΤΑ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Δημοσιογραφική Εστία υιοθέτησε ομόφωνα την καταρχήν συμφωνία για τον θεσμό, η οποία υπογράφηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 13 Νοεμβρίου 2025.

Η πανσυνδικαλιστική σύσκεψη των 13 οργανώσεων, προστίθεται, «καθιερώνεται πλέον ως βάθρο αγώνα για νέες διεκδικήσεις υπέρ του κόσμου της μισθωτής εργασίας, τόσο σε σχέση με την φορολογική, όσο και σε σχέση με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Ο αγώνας συνεχίζεται και στη βάση αξιοποίησης της ευρωπαϊκής οδηγίας για επάρκεια των μισθών και επέκταση των συλλογικών συμβάσεων».

Αλληλεγγύη προς εκπαιδευτικούς

Η πανσυνδικαλιστική σύσκεψη ενημερώθηκε για το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και συμμερίστηκε τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ-ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ όσον αφορά την παραβίαση των αρχών του δομημένου διαλόγου, κάτι που είχε ως επακόλουθο την μη κατάληξη σε συμφωνημένο κείμενο. Η πανσυνδικαλιστική σύσκεψη εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον εκπαιδευτικό κόσμο.

«Το συνδικαλιστικό κίνημα παραμένει ενωμένο, δυνατό και έτοιμο για νέους αγώνες προς όφελος όλων των εργαζόμενων του τόπου», καταλήγει η ανακοίνωση.

