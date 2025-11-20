Φόνος Δημοσθένους: Εκδόθηκαν στην Κύπρο οι δύο 28χρονοι - Αύριο ενώπιον δικαστηρίου

Έφθασαν στην Κύπρο οι δύο Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία που είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη, βάσει ευρωπαϊκών ενταλμάτων, σε σχέση με τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, η οποία σημειώθηκε στη Λεμεσό στις 17 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία οι δύο 28χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Ελλάδα, σε σχέση με την υπόθεση φόνου 49χρονου που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου, στη Λεμεσό, εκδόθηκαν στην Κύπρο και έχουν συλληφθεί.

Αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο, Παρασκεύη, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου αναμένεται να ξεκαθαρίσουν περαιτέρω τα γεγονότα πριν και μετά τη δολοφονία.