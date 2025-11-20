Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Φόνος Δημοσθένους: Εκδόθηκαν στην Κύπρο οι δύο 28χρονοι - Αύριο ενώπιον δικαστηρίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο, Παρασκεύη, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Έφθασαν στην Κύπρο οι δύο Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία που είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη, βάσει ευρωπαϊκών ενταλμάτων, σε σχέση με τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, η οποία σημειώθηκε στη Λεμεσό στις 17 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία οι δύο 28χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Ελλάδα, σε σχέση με την υπόθεση φόνου 49χρονου που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου, στη Λεμεσό, εκδόθηκαν στην Κύπρο και έχουν συλληφθεί.

Αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο, Παρασκεύη, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου αναμένεται να ξεκαθαρίσουν περαιτέρω τα γεγονότα πριν και μετά τη δολοφονία.

Tags

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα