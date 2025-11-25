Πλημμύρισε πάλι η μοναδική δίοδος της Νέας Λήδρας - Εγκλωβισμένοι ξανά εκατοντάδες κάτοικοι (φώτος)

Ξανά στο ίδιο έργο θεατές οι κάτοικοι της Νέας Λήδρας, καθώς η σήραγγα - η μοναδική δίοδος εξόδου από την περιοχή - πλημμύρισε για ακόμη μία φορά μετά τη σφοδρή καταιγίδα της Τρίτης.

Το πέρασμα, με διαστάσεις μόλις 2,5 μέτρων πλάτους και 3,5 μέτρων ύψους, κατέστη απροσπέλαστο, με αποτέλεσμα εκατοντάδες κάτοικοι να παραμείνουν εγκλωβισμένοι, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης ή διαφυγής. Το νέο περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο το συμβάν πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, όταν όχημα παρασύρθηκε από τα νερά και βυθίστηκε κάτω από τη γέφυρα, με τον οδηγό να διασώζεται την τελευταία στιγμή. Παρά τις τότε αντιδράσεις, τις δημόσιες εξηγήσεις και τις δεσμεύσεις για επίσπευση λύσεων, τίποτα δεν έχει αλλάξει και με την πρώτη δυνατή μπόρα η περιοχή μετατρέπεται σε απομονωμένο θύλακα.

Ο Δήμαρχος Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου, Σταύρος Χατζηγιαννης, μιλώντας στον «Π», χαρακτήρισε την κατάσταση «αδιανόητη για το 2025», υπογραμμίζοντας ότι «η περιοχή αντέχει μια ποσότητα νερού, αλλά όχι καταιγίδα» και ότι «το πρόβλημα είναι πως η περιοχή αποκλείεται».

Αναφερόμενος στη μόνιμη λύση, εξήγησε ότι το έργο της νέας εισόδου-εξόδου, το οποίο θα συνδέει τη Νέα Λήδρα με τον κυκλικό κόμβο της Μεγάλου Αλεξάνδρου και στη συνέχεια με τον αυτοκινητόδρομο, είναι εγκεκριμένο από το 2017, ωστόσο η υλοποίησή του καθυστέρησε λόγω αθέτησης υποσχέσεων από το κράτος και μετατόπισης σε άλλες προτεραιότητες.

Ο Δήμαρχος πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση που έλαβε σήμερα, το έργο έχει πλέον φτάσει στο στάδιο της προσφοροδότησης, τονίζοντας πως «είμαστε στο παραπέντε», καθώς έχει ήδη επιλεγεί ο εργολάβος. Το μόνο που απομένει, όπως είπε, είναι η τελική έγκριση από τη διυπουργική επιτροπή που συστάθηκε ειδικά για το ζήτημα, ώστε να δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη των εργασιών. Με αυτή την έγκριση, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 24 μηνών.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς ή άλλης έκτακτης ανάγκης, απάντησε ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει στη διάνοιξη χωματόδρομου ως εναλλακτική διέξοδο, αλλά όπως σημείωσε, «είναι αμφίβολο αν κάποιος μπορεί να τον χρησιμοποιήσει με ασφάλεια όταν υπάρχει πολύ νερό». Ο Δήμαρχος εκτίμησε ότι ο αριθμός των κατοίκων που επηρεάζονται κυμαίνεται από 500 έως και 1.000 άτομα.

Σε ερώτηση για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι έχουν γίνει καθαρισμοί σχαρών, αποκατάσταση οχετών και παρεμβάσεις απορροής, ωστόσο υπογράμμισε ότι «μια ώρα δυνατής βροχής αρκεί για να δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα».



