Λάρνακα: Στο στόχαστρο το οργανωμένο έγκλημα - Στο δικαστήριο οι 10 συλληφθέντες, συνεχίζονται οι έρευνες

Σε έντεκα συλλήψεις προχώρησε χθες η Αστυνομία στη Λάρνακα σχετικά με τη συμπλοκή και τη ρίψη πυροβολισμών το περασμένο Σάββατο πλησίον της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, ενώ έφοδος έγινε και στις Κεντρικές Φυλακές και συνελήφθη υπόδικος.

Ο ένας εκ των συλληφθέντων κατηγορήθηκε γραπτώς και απολύθηκε. Παραμένουν υπό κράτηση δέκα και αναμένεται ότι σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου. Οι πέντε συνελήφθηκαν για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία, ενώ οι υπόλοιποι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλα συναφή αδικήματα.

Πρόκειται για 8 Ελληνοκύπριους και 2 αλλοδαπούς. Οι αλλοδαποί εκτελούσαν χρέη φρουρών σε κτίριο όπου έγινε έρευνα από μέλη της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη του ειδικού αντιτρομοκρατικού ουλαμού, της ΜΜΑΔ και του ΤΑΕ Λάρνακας έκαναν εφόδους σε οικίες και υποστατικά στο πλαίσιο των ερευνών που συνεχίζονται σε σχέση με όσα διαδραματίστηκαν το περασμένο Σάββατο και στο πλαίσιο πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος.

Χθες βράδυ έφοδο στις Κεντρικές Φυλακές πραγματοποίησαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και πέρασαν χειροπέδες σε 23χρονο υπόδικο ο οποίος είχε συλληφθεί για απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε τον περασμένο Ιούλιο στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να γίνουν και άλλες συλλήψεις, ενώ όσοι ήδη συνελήφθηκαν κρατούνται σε διάφορους αστυνομικούς σταθμούς Παγκύπρια.

Το βράδυ του Σαββάτου στο πλαίσιο των ερευνών που ακολούθησαν σε διάφορα υποστατικά στη Λάρνακα μετά τη συμπλοκή που έγινε το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο κέντρο της πόλης η Αστυνομία είχε συλλάβει τρεις αλλοδαπούς 27, 28 και 29 ετών. Το δικαστήριο διέταξε όπως ο 27χρονος αφεθεί ελεύθερος ενώ διέταξε την κράτηση των άλλων δύο για περίοδο 4 ημερών. Χθες καταχωρήθηκε η υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας και ορίστηκε στις 4 Φεβρουαρίου με τους δύο υπόπτους μέχρι τότε να παραμένουν υπόδικοι.

Υπό 8 ήμερη κράτηση τελεί και ο 48χρονος ο οποίος νοσηλευόταν στο γενικό νοσοκομείο της πόλης με τραύματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του λόγω της συμμετοχής του στη συμπλοκή.

Η υπό διερεύνηση υπόθεση της συμπλοκής του Σαββάτου αφορά στη διάπραξη 13 αδικημάτων. Συγκεκριμένα, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών, εκβίαση, απαίτηση περιουσίας με απειλές, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης αδικημάτων, επίθεση με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, απειλή, κατοχή επιθετικού οργάνου, μαχαιροφορία, οπλοφορία προς διέγερση τρόμου».

Πηγή: ΚΥΠΕ