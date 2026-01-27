Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Υπό κράτηση ο 30χρονος ύποπτος – Γνώρισε το θύμα μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών

Διάταγμα οκταήμερης κράτησης εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εναντίον 30χρονου, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την απόπειρα φόνου εις βάρος 31χρονου Ελληνοκύπριου, που διαπράχθηκε την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, στη Λάρνακα.

Υπενθυμίζεται ότι το θύμα εντοπίστηκε μαχαιρωμένο σε δρόμο της πόλης και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου.

Όσον αφορά τα κίνητρα της απόπειρας φόνου, οι εξεταστές του ΤΑΕ Λάρνακας πιστεύουν πως πρόκειται για προσωπικές διαφορές, καθότι ο ύποπτος και ο τραυματίας γνωρίζονταν μεταξύ τους. Από τις εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι είχαν γνωριστεί πριν από μερικούς μήνες μέσω εφαρμογής γνωριμιών και διατηρούσαν σχέση.

Την περασμένη Παρασκευή φαίνεται ότι οι δυο τους είχαν συνάντηση, αλλά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, σε κάποια στιγμή ο 30χρονος τράβηξε μαχαίρι και τραυμάτισε τον 31χρονο. Το θύμα της απόπειρας φόνου είχε εντοπιστεί από μέλη της Αστυνομίας να περιφέρεται σε δρόμο φέροντας τραύμα στην κοιλιακή χώρα που προκλήθηκε από μαχαίρι.

Αρχικά ο 31χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι δέχθηκε επίθεση αναίτια από άγνωστό του πρόσωπο που επέβαινε αυτοκινήτου. Ο ισχυρισμός του, ωστόσο, δεν έγινε πιστευτός. Έπειτα από διενέργεια εξετάσεων, η Αστυνομία πέτυχε την ταυτοποίηση του 30χρονου, εναντίον του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Ο 30χρονος εντοπίστηκε στα κατεχόμενα και έγινε κατορθωτό, με τη συνδρομή της Δικοινοτικής Ομάδας για το Έγκλημα, να παραδοθεί στο ΤΑΕ Λάρνακας. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο σε κοινότητα της επαρχίας Αμμοχώστου.

Οι εξεταστές της υπόθεσης διαπίστωσαν ότι το επεισόδιο μαχαιρώματος έγινε σε κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας στη Λάρνακα, όπου το θύμα είχε ενοικιάσει διαμέρισμα μέσω της πλατφόρμας Airbnb. Εντός του διαμερίσματος του 31χρονου εντοπίστηκαν διάφορες ναρκωτικές ουσίες και σύνεργα ναρκωτικών, τα οποία παραλήφθηκαν από την ΥΚΑΝ, η οποία διερευνά ξεχωριστή υπόθεση.