Ληστεία σε περίπτερο στη Λάρνακα - Άγνωστος απέσπασε χρηματικό ποσό και διέφυγε

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη

Ληστεία σε περίπτερο στη Λάρνακα διερευνά η Αστυνομία, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 18:00, άγνωστο πρόσωπο εισήλθε σε περίπτερο στην επαρχία Λάρνακας και κατάφερε να αποσπάσει χρηματικό ποσό. Ακολούθως, ο δράστης τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στη σκηνή διενεργήθηκαν εξετάσεις, ενώ το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε η ληστεία, καθώς και για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου.

