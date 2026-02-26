Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λεμεσός: Εμπρησμός οχήματος 45χρονης - Επηρεάστηκε και δεύτερο αυτοκίνητο

Ιδιοκτήτρια του οχήματος είναι γυναίκα ηλικίας 45 ετών. Το όχημα χρησιμοποιεί ο 21χρονος υιός της.

Γύρω στις 9.00 χθες το βράδυ, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε περιοχή στη Λεμεσό.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Ζημιές προκλήθηκαν και σε δεύτερο αυτοκίνητο, ιδιοκτησία γυναίκας ηλικίας 53 ετών, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στο σημείο.

Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από εξετάσεις που διενήργησαν μέλη της Αστυνομίας στη σκηνή, διαφάνηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα στο πρώτο όχημα. Η σκηνή παραμένει υπό φρούρηση, για εξετάσεις το πρωί σήμερα.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση εμπρησμού.

