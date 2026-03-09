Πετρέλαιο: Φρένο στο ράλι τιμών του 30% λόγω συζητήσεων της G7 για αποδέσμευση των αποθεμάτων

Άρχισαν τα παρατράγουδα με τις λαμπρατζιές - Πετροβόλησαν πυροσβέστες στα Πολεμίδια

Πετροβολισμός δέχθηκαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς που φαίνεται να σχετίζεται με την προετοιμασία για τη λαμπρατζιά, στα Πολεμίδια της επαρχίας Λεμεσού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, χθες Κυριακή 8 Μαρτίου και ώρα 17:55 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε σωρό από ξύλα και άχρηστα υλικά στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσε όχημα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Μονοβόλικου, με τα μέλη της Υπηρεσίας να θέτουν τη φωτιά υπό έλεγχο στις 18:18.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, άγνωστα πρόσωπα επιτέθηκαν με πέτρες προς τα μέλη και το όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκαλώντας ζημιές στο πυροσβεστικό όχημα.

Στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε η Αστυνομία, ωστόσο με την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων τα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στον πετροβολισμό τράπηκαν σε φυγή.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία σε αρκετές περιοχές παρατηρείται η συγκέντρωση ξύλων και άλλων υλικών για τις παραδοσιακές λαμπρατζιές του Πάσχα, γεγονός που συχνά προκαλεί παρόμοια περιστατικά πυρκαγιών ή εντάσεων όταν επιχειρείται η απομάκρυνσή τους από τις αρχές.

