Λεμεσός: Έκρηξη στο παλιό λιμάνι σε κατάστημα εστίασης που ανήκει στον Ρώσο επιχειρηματία Dmitry Punin (φώτος)

Έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 5:00 τα ξημερώματα της Τρίτης στην είσοδο υποστατικού, στην περιοχή του παλιού λιμανιού στη Λεμεσό, θέτοντας σε κινητοποίηση την αστυνομία.

Μέλη της αστυνομίας έσπευσαν άμεσα στη σκηνή και διενεργούν εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη, καθώς και τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υποστατικό πρόκειται για κατάστημα εστίασης που ανήκει στον Ρώσο επιχειρηματία Dmitry Punin.

Έπειτα από εξέταση της σκηνής από πυροτεχνουργό, διαπιστώθηκε ότι αυτή οφειλόταν σε πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού αντικειμένου, με εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος ο οποίος είχε τοποθετηθεί στην πρόσοψη του υποστατικού, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε αυτό.