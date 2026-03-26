Δολοφονία Δημοσθένους: Απορρίφθηκε το αίτημα για να αφεθεί ελεύθερος ο 28χρονος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Το Δικαστήριο σημείωσε ότι υπάρχει η πιθανότητα φυγοδικίας όπως επίσης και η πιθανότητα καταδίκης με βάση το μαρτυρικό υλικό.

Δεν έκανε δεκτό το αίτημα του 28χρονου για να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, ο οποίος είναι κατηγορούμενους στην υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους. Ο 28χρονος, δια μέσου του δικηγόρου του, είχε φέρει ένσταση στο αίτημα της κατηγορούσας αρχής όπως παραμείνει υπό κράτηση ως υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές κατά τη διάρκεια της δίκης.

Το Δικαστήριο διαβάζοντας την απόφασή του, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι δεν έχουν τεθεί ενώπιον του νέα δεδομένα που να δικαιολογούν την αλλαγή απόφαση, δηλαδή του να αφεθεί ελεύθερος. Επίσης, ανέφερε ότι δεν έχει διαφοροποιηθεί το μαρτυρικό υλικό που υπάρχει ενώπιον του Δικαστηρίου. Σημείωσε δε ότι υπάρχει η πιθανότητα φυγοδικίας όπως επίσης και η πιθανότητα καταδίκης με βάση το μαρτυρικό υλικό.

Ως προς τις προσωπικές περιστάσεις του 28χρονου το Δικαστήριο ανέφερε ότι είναι συνήθεις και όχι εξαιρετικές που να υπερφαλαγγίζουν τον κίνδυνο φυγοδικίας. Επιπρόσθετα το Δικαστήριο έκανε αναφορά στο γεγονός ότι ο 28χρονος έχει συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη μετά από έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και δεν έφερε καμία ένσταση στη εκτέλεση του. Καταλήγοντας, αναφορικά με τους όρους που πρότεινε ο δικηγόρος του για να αφεθεί ελεύθερος, τους έκρινε συνεπεία των πιο πάνω, μη ικανοποιητικούς.

