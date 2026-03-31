«Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να πέσει η κυβέρνηση» λένε οι συντεχνίες στα κατεχόμενα - 10 χιλιάδες Τουρκοκύπριοι διαδήλωσαν χθες

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν χθες το απόγευμα οι πολύωρες διαβουλεύσεις της «ομάδας διαχείρισης κρίσεως» στα κατεχόμενα για το ζήτημα της ΑΤΑ, στον απόηχο των επεισοδίων έξω από τη «βουλή».

Η 11μελής ομάδα, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της «κυβέρνησης» και των συντεχνιών που έλαβαν μέρος στην παναπεργία και τη διαμαρτυρία, δεν κατέληξε σε συμφωνία, με τις συντεχνίες να διαμηνύουν ότι η απεργία θα συνεχιστεί «μέχρι να πέσει η κυβέρνηση», επιμένοντας στην απόσυρση του «νομοσχεδίου» που προβλέπει αναστολή της ΑΤΑ μέχρι το 2027.

Σε μια σημερινή εξέλιξη, μετά από ανακοίνωση της «βουλής» ότι δεν θα συνεδριάσει σήμερα, όλες οι συντεχνίες ανακοίνωσαν, με κοινή δήλωσή τους, ότι η απεργία τίθενται σε αναστολή για σήμερα.

Την ίδια ώρα, το θέμα οδηγείται προς συζήτηση στην «ολομέλεια της βουλής», ενώ προηγήθηκαν παρεμβάσεις και επαφές του Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν τόσο με την «κυβέρνηση» όσο και με εκπροσώπους των συντεχνιών. Σημειώνεται επίσης ότι διαφοροποιήσεις καταγράφονται εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου, με την «βουλευτή» του ΚΕΕ, Ιζλέμ Γκιουρτσιάγ Αλτούγρα, να δηλώνει ότι δεν θα στηρίξει το «νομοσχέδιο».

Γιατί οι Τουρκοκύπριοι κατέβηκαν στο δρόμο

Σε ένα συσσωρευμένο υπόβαθρο πολιτικών και οικονομικών εντάσεων που λαμβάνουν χώρα στη τουρκοκυπριακή κοινότητα τα τελευταία δύο χρόνια, αποδίδει το ξέσπασμα των Τουρκοκύπριων εργαζομένων ο συνδικαλιστής της συντεχνίας Dev-İş, Κοράλ Ασάμ, μιλώντας στον «Π» με αφορμή τη γενική απεργία και τη μαζική, μαχητική χθεσινή συγκέντρωση έξω από τη «βουλή» στα κατεχόμενα.

Όπως σημειώνει, «οι καταγγελίες για παρατυπίες σε δημόσιους διαγωνισμούς, οι υποθέσεις διαφθοράς και τα σκάνδαλα με πλαστά διπλώματα αξιωματούχων έχουν ήδη διαβρώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, ενώ η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, λόγω των εξελίξεων στην περιοχή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, επιδείνωσε απότομα το κόστος ζωής, φέρνοντας τους εργαζόμενους στα όριά τους».

«Η κρίση μετακυλίεται στους εργαζόμενους»

Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζει ότι, η πρόταση της «κυβέρνησης» για αναστολή απόδοσής της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) για εννέα μήνες λειτούργησε ως καταλύτης των εξελίξεων. «Δεν πρόκειται μόνο για ένα οικονομικό μέτρο, αλλά για μια πολιτική επιλογή που ενισχύει την αίσθηση ότι, για ακόμη μία φορά, το βάρος της κρίσης μετακυλίεται στους εργαζόμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η χθεσινή συμμετοχή στην συγκέντρωση, που εκτιμάται μεταξύ 8 και 10 χιλιάδων εργαζόμενων, καταδεικνύει, όπως υπογράμμισε, ότι η αντίδραση αυτή έχει ευρύτερη κοινωνική απήχηση και δεν περιορίζεται στα συνδικάτα και στις συντεχνίες.

«Κρίση διακυβέρνησης»

Αναφερόμενος στην αντίδραση των «αρχών», ο κ. Ασάμ έκανε λόγο για μια ανησυχητική κλιμάκωση, επισημαίνοντας ότι η χρήση δακρυγόνων, υδροβόλων και δυσανάλογης βίας αποτελεί ένδειξη ότι, «όταν η ικανότητα διακυβέρνησης αποδυναμώνεται, τα αντανακλαστικά ασφαλείας αρχίζουν να υποκαθιστούν τη χάραξη πολιτικής». Παρότι, όπως εξηγεί, «το ισχύον νομικό πλαίσιο επιτρέπει στην κυβέρνηση να αναβάλει απεργίες δύο φορές τον χρόνο για περίοδο 60 ημερών, η αξιοποίηση αυτής της πρόνοιας ως εργαλείου πολιτικής πίεσης οδηγεί τα συνδικάτα σε επιλογές πολιτικής ανυπακοής».

Ο ίδιος εκτιμά ότι «η έκκληση της κυβέρνησης για επανέναρξη του διαλόγου αποτυπώνει την αυξανόμενη επίγνωση του κοινωνικού κόστους, προειδοποιεί ωστόσο ότι, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, η γενική απεργία θα συνεχιστεί». «Σε αυτό το σημείο», τονίζει, «δεν μιλάμε πλέον για μια τεχνική διαπραγμάτευση, αλλά για εκδήλωση μιας βαθύτερης κρίσης διακυβέρνησης».

Τα αιτήματα των κινητοποιήσεων

Καταλήγωντας, ο κ. Ασάμ συνοψίζει τα αιτήματα των εργαζομένων ως απολύτως σαφή: «δίκαιη κατανομή του οικονομικού κινδύνου από την κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη και αποκατάσταση της θεσμικής διαφάνειας». Όπως σημειώνει, εάν αυτές οι προσδοκίες δεν ικανοποιηθούν, η κοινωνική αντίδραση θα ενταθεί, καθώς «όταν μια κρίση κακοδιαχειρίζεται, η κοινωνία αναπόφευκτα βρίσκει τον τρόπο να απαντήσει».