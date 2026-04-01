Ξανά επίθεση κατά κάβας του Πούνιν - Άγνωστος άνοιξε πυρ με 16 τουλάχιστον σφαίρες κατά υποστατικού του στη Γερμασόγεια

Δε λένε να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά υποστατικών που σχετίζονται με τον Ρώσσο επιχειρηματία Ντιμίτρι Πούνιν αφού για τέταρτη φορά τουλάχιστον, εγκληματικά στοιχεία θέτουν στο στόχαστρό τους μία από τις πολυάριθμες επιχειρήσεις του στη Λεμεσό. Αυτή τη φορά, ρίχθηκαν πυροβολισμοί σε κάβα, δίπλα ακριβώς από το υποστατικό άλλης κάβας που μπήκε στο στόχαστρο βομβιστών στα μέσα Δεκεμβρίου. Συνολικά εναντίον του υποστατικού ρίχθηκαν σύμφωνα με την Αστυνομία, 16 σφαίρες.

Αυτό που προκαλεί μεγάλο προβληματισμό είναι ότι σε μόλις μερικούς μήνες οι επιθέσεις κατά Πούνιν είναι αρκετές, ενώ ήδη λαμβάνονται αυξημένα μέτρα από την Αστυνομία που περιπολεί στα υποστατικά του. Σημειώνεται δε ότι έξω από την οικία του υπάρχει μόνιμο στατικό περίπολο της Αστυνομίας για λόγους ασφαλείας, το οποίο φαίνεται να πληρώνει ο ίδιος. Όλα αυτά, με τέσσερις επιθέσεις εναντίον υποστατικών του. Ταυτόχρονα, αν και επισήμως από την Αστυνομία δεν επιβεβαιώνεται οτιδήποτε, άλλες δύο υποθέσεις φαίνεται να συνδέονται με φιλικά του πρόσωπα και ήδη γι’ αυτές έχει καταχωρηθεί υπόθεση ενώπιον της δικαιοσύνης, ανεβάζοντας τις επιθέσεις στις έξι.

Η νέα επίθεση σημειώθηκε στις 04:15 τα ξημερώματα της Τρίτης και σύμφωνα με κάμερες κλειστού κυκλώματος που κατέχει η Αστυνομία, ο δράστης ήταν ένας και προσέγγισε το σημείο με μοτοσικλέτα. Ακολούθως αφού άνοιξε πυρ κατά της κάβας, τράπηκε σε φυγή. Όπως έχει ήδη αναφερθεί έχουν ριχθεί τουλάχιστον 16 πυροβολισμοί ενώ στην πρόσοψη του υποστατικού υπάρχουν πάνω από δέκα οπές, συνεπεία των πυροβολισμών. Στη σκηνή δεν έχει εντοπιστεί κάποιος κάλυκας.

Έρχονται συλλήψεις λέει ο υπουργός

Πολύ σύντομα αναμένονται αποτελέσματα και για τη Λεμεσό, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, αναφερόμενος στις πρόσφατες εγκληματικές ενέργειες στην πόλη και στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κληθείς να σχολιάσει τη νέα επίθεση εναντίον του γνωστού επιχειρηματία στη Λεμεσό και ερωτηθείς αν γίνονται έλεγχοι, ο κ. Φυτιρής είπε ότι «έλεγχος υπάρχει» και πρόσθεσε πως, όπως φαίνεται και από τα καθημερινά δελτία Τύπου της Αστυνομίας, πραγματοποιούνται συλλήψεις σε καθημερινή βάση. Όπως ανέφερε, «το τελευταίο διάστημα είναι από πέντε μέχρι δέκα συλλήψεις καθημερινώς», προσθέτοντας ότι «υπάρχει τεράστια προσπάθεια, οι έλεγχοι γίνονται, οι έρευνες γίνονται και θα έχουμε αποτελέσματα πολύ σύντομα και για τη Λεμεσό».

Σε δίκη για το γυράδικο

Την ίδια ώρα, σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, που θα συνεδριάσει στις 12 Μαΐου, παραπέμφθηκαν δυο πρόσωπα, 19 και 21 χρόνων, σε σχέση με την έκρηξη βόμβας σε εστιατόριο – γυράδικο, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, στην περιοχή του κάστρου της Λεμεσού.

Οι δυο κατηγορούμενοι τελούσαν υπό κράτηση στο πλαίσιο διερεύνησης άλλης μιας επίθεσης κατά του Πούνιν, οποία αφορούσε πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού χαμηλής ισχύος στην είσοδο του γυράδικου στο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού παρέπεμψε τους δύο νεαρούς σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, που θα συνεδριάσει στις 12 Μαΐου, ενώ διέταξε όπως αυτοί παραμείνουν υπόδικοι μέχρι την έναρξη της διαδικασίας.