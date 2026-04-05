Εκτινάχθηκε από τη μοτοσικλέτα μετά από πρόσκρουση - Σε κρίσιμη κατάσταση 32χρονος

Γύρω στις 1:00 μ.μ., ενώ 32χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στον κύριο δρόμο Αγίας Άννας – Ψευδά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απώλεσε τον έλεγχό της με αποτέλεσμα να κινηθεί δεξιά σύμφωνα με την πορεία του και να προσκρούσει στο πεζοδρόμιο.

Από τη σύγκρουση, ο 32χρονος εκτινάχθηκε από τη μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Στη σκηνή, μετέβησαν άμεσα μέλη της Τροχαίας και Αστυνομικού Σταθμού Κοφίνου, ενώ ο 32χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.