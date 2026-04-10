Διαμαρτυρίες κατοίκων στην Αθηένου για το νέο κοιμητήριο

Διαφωνία προκύπτει μεταξύ Δήμου Αθηένου και διαμαρτυρόμενων κατοίκων της ακριτικής πόλης όσον αφορά τη χωροθέτηση του νέου κοιμητηρίου. Επειδή το υφιστάμενο κοιμητήριο είναι σχεδόν πλήρες και στο προσεχές μέλλον εκτιμάται ότι θα γεμίσει, το δημοτικό συμβούλιο πήρε την απόφαση για δημιουργία νέου νεκροταφείου εκτός της οικιστικής περιοχής. Η απόφαση αυτή, ωστόσο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε μερίδα κατοίκων, οι οποίοι απέστειλαν επιστολή-διαμαρτυρία στην εφημερίδα μας, υποστηρίζοντας ότι το δημοτικό συμβούλιο, με ισχνή πλειοψηφία (στην απουσία ενός δημοτικού συμβούλου), αποφάσισε τη δημιουργία νέου κοιμητηρίου εκτός της κατοικημένης περιοχής, σε χώρο εντός της στρατιωτικής νεκρής ζώνης και πλησίον των τουρκικών φυλακίων. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τους κατοίκους, θα δυσκολεύει τις επισκέψεις στο κοιμητήριο σε οποιανδήποτε ώρα. Στην επιστολή αναφέρεται, επίσης, ότι η τοπική εκκλησιαστική επιτροπή μαζί με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους εισηγούνται την επέκταση του υφιστάμενου κοιμητηρίου, όπου, όπως υποστηρίζουν, υπάρχει διαθέσιμο τεμάχιο προς πώληση. Ήδη, όπως σημειώνουν, έχουν συλλέξει 1.250 υπογραφές δημοτών που διαφωνούν με την απόφαση για δημιουργία νέου νεκροταφείου εντός της νεκρής ζώνης. Θέση τους είναι ότι έχει προηγηθεί γεωλογική μελέτη στην περιοχή όπου προγραμματίζεται το νέο κοιμητήριο και διαπιστώθηκε πως το χώμα είναι ακατάλληλο για να γίνονται ταφές…

Η θέση του δημάρχου

Ο «Π» έθεσε το περιεχόμενο της επιστολής-διαμαρτυρίας των δημοτών Αθηένου στον δήμαρχο Κυριάκο Καρεκλά, ο οποίος δήλωσε ότι δεν είναι με ισχνή πλειοψηφία αλλά με μεγάλη πλειοψηφία που το δημοτικό συμβούλιο Αθηένου πήρε την απόφαση για δημιουργία νέου κοιμητηρίου εκτός της οικιστικής περιοχής, με τη θετική ψήφο των τριών από τα τέσσερα κόμματα που απαρτίζουν το συμβούλιο. Ο κ.Καρεκλάς ανέφερε πως ο Δήμος Αθηένου έχει ήδη εξασφαλίσει το πράσινο φως από το Υπουργείο Εσωτερικών για έκδοση διατάγματος ταφής, ενώ η δημοτική Αρχή προχώρησε στην εξασφάλιση του τεμαχίου, αφού υπάρχει συμφωνία με τους ιδιοκτήτες. Αυτή την περίοδο «τρέχουν» οι διαδικασίες μεταβίβασης. Όπως είπε, σύντομα ο Δήμος Αθηένου θα προκηρύξει προσφορές για αναζήτηση μελετητή που θα κάνει τον σχεδιασμό του νέου κοιμητηρίου. Ο Κ. Καρεκλάς υποστήριξε ότι προηγήθηκε μεγάλη μελέτη από μελετητικό γραφείο, που επελέγη έπειτα από ανοιχτό διαγωνισμό, το οποίο ενέκρινε τη συγκεκριμένη τοποθεσία για τη δημιουργία του νέου κοιμητηρίου, θεωρώντας την πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης αλλά και από άλλες απόψεις.