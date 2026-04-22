Οδός Ανεξαρτησίας: Πολίτες και μελετητές τη σχεδιάζουν μαζί

Η επόμενη μέρα της κεντρικής εμπορικής οδού της Λεμεσού άρχισε να σχεδιάζεται, μετά την ανάθεση του έργου ανάπλασης της οδού Ανεξαρτησίας από τον Δήμο Λεμεσού, στους μελετητές που κέρδισαν τον σχετικό διαγωνισμό. Απώτερος στόχος είναι η αναβάθμιση της οδού, ώστε να καταστεί πιο φιλική προς τους καθημερινούς χρήστες και επισκέπτες της, ενώ μέσα από τη συμμετοχική διαδικασία θα καθοριστεί και η τελική της χρήση.

Η ομάδα των μελετητών που ανέλαβε το έργο υλοποιεί αυτή την περίοδο σειρά θεματικών εργαστηρίων και δημόσιων διαβουλεύσεων, εφαρμόζοντας σύγχρονες αρχές συν-σχεδιασμού. Στην ομάδα, συμμετέχουν αρχιτέκτονες με εμπειρία από αντίστοιχες διαδικασίες στο εξωτερικό, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Βαρκελώνη. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή προσέγγιση για τα κυπριακά δεδομένα, καθώς αξιοποιούνται πρακτικές που έχουν διακριθεί διεθνώς στον σχεδιασμό έργων αυτού του τύπου. Το τελικό αποτέλεσμα θα προκύψει μέσα από τον κοινό σχεδιασμό και τις εισηγήσεις των πολιτών.

Διαδικασία σε εξέλιξη

Βασική προτεραιότητα της ομάδας μελέτης είναι η ενεργή συμμετοχή των πολιτών της Λεμεσού. Για τον λόγο αυτό έχει καταρτιστεί εκτεταμένο πρόγραμμα διαβουλεύσεων και εργαστηρίων. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί έξι εργαστήρια, τα οποία περιλάμβαναν συναντήσεις με εμπειρογνώμονες για τη μικροκινητικότητα, επαφές με δημοτικούς συμβούλους και υπηρεσιακούς του Δήμου, καθώς και δύο πρώτα εργαστήρια συν-σχεδιασμού.

Η επόμενη φάση των εργαστηρίων, ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο με θεματικό εργαστήριο, στο οποίο συμμετείχαν 33 άτομα από διαφορετικούς τομείς και επαγγέλματα. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες με θεματικές την οικονομία, το περιβάλλον, την κινητικότητα, τον πολιτισμό και τον δημόσιο χώρο. Μέσα από συζήτηση και σχεδιασμό πάνω σε χάρτες της οδού Ανεξαρτησίας, κατέγραψαν εισηγήσεις βασισμένες στα βιώματα και τους προβληματισμούς τους.

Από τις παρουσιάσεις, προέκυψε η ανάγκη για έναν πιο άνετο και προσβάσιμο δρόμο για όλους, με καλύτερες συνθήκες για τους πεζούς και περισσότερους χώρους στάσης και συνάντησης. Επισημάνθηκε, επίσης, η ανάγκη για βελτίωση των δημόσιων υποδομών, ενίσχυση της σκίασης και του πρασίνου, η σημασία ενίσχυσης των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και καλύτερης οργάνωσης της πρόσβασης στο κέντρο, συμπεριλαμβανομένων λύσεων στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή.

Οι διαβουλεύσεις συνεχίστηκαν την Τρίτη, με τρία επιπλέον εργαστήρια. Το πρωί, η ομάδα των μελετητών επισκέφθηκε το Λανίτειο Λύκειο, όπου για πρώτη φορά μαθητές κλήθηκαν να εκφράσουν πώς βιώνουν και πώς θα ήθελαν την οδό Ανεξαρτησίας. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν δύο θεματικοί περίπατοι επί τόπου, ο πρώτος με άτομα με κινητικά προβλήματα και άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και ο δεύτερος με γυναίκες, εστιάζοντας στα ειδικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο αυτές ομάδες και στο πώς βιώνουν την Ανεξαρτησίας.

Οι δράσεις της εβδομάδας κορυφώνονται με δημοσια ανοιχτη συζητηση το Σαββατο 25 Απριλιου 10.00 π.μ. στο Πανος Σολωμονιδης.

Συνέχεια διαβουλεύσεων

Η διαδικασία συνεχίζεται με δύο ακόμη εργαστήρια για παιδιά και γονείς που ζουν στο κέντρο της πόλης, τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε δημοτικό σχολείο της περιοχής. Οι μελετητές έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδα για το έργο, με το anexartisias.com να είναι διαθέσιμο στο κοινό και να αναφέρει σημαντικές πληροφορίες για την πορεία του σχεδιασμού. Στην ιστοσελίδα αυτή ο κόσμος μπορεί να ενημερώνεται για τα επόμενα βήματα ενώ υπάρχει και σε εξέλιξη διαδικτυακή έρευνα που περιλαμβάνεται στο όλο έργο.



