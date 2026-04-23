Η ηγεσία στο Ιράν έχει διχαστεί: Οι Φρουροί ανάγκασαν τον Γκαλιμπάφ να παραιτηθεί από επικεφαλής στις συνομιλίες με ΗΠΑ

Για μια πολύ σοβαρή κρίση στα ανώτατα κλιμάκια της ιρανικής ηγεσίας που παραλύει τη δυνατότητα της χώρας να πάρει αποφάσεις, μιλά το Κανάλι 12 του Ισραήλ

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δεν θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με το Channel 12 του Ισραήλ, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής τέθηκε εκτός διαπραγματευτικής ομάδας (αραβικά ΜΜΕ λένε ότι παραιτήθηκε), μετά από απαίτηση των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο ίδιος, μάλιστα, παραδέχτηκε ότι λόγω πιέσεων αποφάσισε να αποσυρθεί από επικεφαλής στις διαπραγματεύσεις.

Η ηγεσία στο Ιράν έχει διχαστεί στο πώς και αν θα μιλήσουν με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν και, κυρίως, με τις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι για τα Στενά του Ορμούζ.

To Κατάρ είχε προτείνει μια «ανταλλαγή» διέλευσης 20 πλοίων από την κάθε πλευρά, κάτι που απέρριψε η κυβέρνηση του Ιράν.

Χθες, ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει κανένα άνοιγμα στο Ορμούζ, ενώ και ο Αραγτσί απέρριψε την πρόταση του Κατάρ.

Πηγή: iefimerida.gr

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

