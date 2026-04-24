Τραμπ: Παράταση της κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο για 3 βδομάδες

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη παράταση της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, η ισχύς της οποίας επρόκειτο να εκπνεύσει μεθαύριο Κυριακή, για «τρεις εβδομάδες», μετά το πέρας των συνομιλιών αντιπροσώπων των δύο χωρών στις οποίες συμμετείχε προσωπικά στον Λευκό Οίκο, εκτιμώντας παράλληλα πως θα μπορούσε να συναφθεί συμφωνία ειρήνης ανάμεσά τους εντός του έτους.

«Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου θα παραταθεί για τρεις εβδομάδες», ανέφερε, πληκτρολογώντας τις δυο τελευταίες λέξεις της φράσης αυτής με κεφαλαία γράμματα, ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, συνοψίζοντας τη συνάντηση που «πήγε πολύ καλά!», όπως διαβεβαίωσε.

Σημείωσε στο ίδιο μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον «θα συνεργαστεί με τον Λίβανο για να τον βοηθήσει να προστατευτεί» από το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

Πριν από τη συνάντηση, η κυβέρνηση του Λιβάνου ανέφερε πως ήθελε να εξασφαλίσει παράταση της εύθραυστης ανακωχής, η οποία εφαρμόζεται από τη 17η Απριλίου.

Λίγο αργότερα, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα» να υπογραφτεί συμφωνία ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου εντός 2026, ενώ διαβεβαίωσε πως αναμένει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο «τις επόμενες εβδομάδες».

Ο Πρόεδρος Αούν είπε νωρίτερα ότι ελπίζει «να μπορέσω να πάω στην Ουάσιγκτον για να συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ και να τον ενημερώσω για την αλήθεια για αυτό που γίνεται στον Λίβανο», συμπληρώνοντας πως δεν σχεδιάζει να έχει συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ακόμα πως δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

«Γιατί θα χρειαζόμουν κάτι τέτοιο;», απάντησε σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας «ανόητη» την ερώτηση.

«Γιατί να χρησιμοποιήσω πυρηνικά όπλα όταν τους έχουμε αποδεκατίσει με συμβατικά όπλα», συνέχισε ο Τραμπ και υπογράμμισε πως «δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί η χρήση πυρηνικών όπλων από οποιονδήποτε».

Επίθεση με ρουκέτες κατά Λιβάνου εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον περιοχής στο βόρειο Ισραήλ, σε αντίποινα για «παραβιάσεις» της εκεχειρίας από τον ισραηλινό στρατό, λίγο πριν από την έναρξη του δεύτερου γύρου συνομιλιών στην Ουάσιγκτον μεταξύ των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στις ΗΠΑ.

«Για να υπερασπιστούμε τον Λίβανο και τον λαό του, αντιδρώντας στην παραβίαση της εκεχειρίας από τον ισραηλινό εχθρό και στις επιθέσεις του στην πόλη Γιάτερ του νοτίου Λιβάνου», η Χεζμπολάχ «στόχευσε τον οικισμό Στουλά με ομοβροντία ρουκετών», ανέφερε το φιλοϊρανικό κίνημα σε ανακοίνωσή του.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ενημέρωσαν πως αναχαίτισαν όλες τις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο, συμπληρώνοντας πως δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ