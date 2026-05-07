Κωνσταντίνος Καρσεράς και Δημήτρης Μπάρρος: Οι προκλήσεις δύο υποψηφίων της Πάφου ηλικίας 24 ετών

Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Οι δύο υποψήφιοι ιεραρχούν τα σημαντικότερα προβλήματα των νέων της Πάφου και καθορίζουν τις προτεραιότητες τους

Ο υποψήφιοι βουλευτές Πάφου, Κωνσταντίνος Καρσεράς του ΔΗΣΥ και  Δημήτρης Μπάρρος της Άμεσης Δημοκρατίας, σε ηλικία 24 ετών μοιράζονται στο ΠΟΛcast τις θέσεις τους για τη λειτουργία των θεσμών και ιεραρχούν τις προτεραιότητες τους για την πόλη κι επαρχία τους, στην περίπτωση εκλογής τους.

Ο Κωνσταντίνος Καρσεράς αναπτύσσει την δική του πορεία στη λειτουργία των θεσμών, μέσα από θέσεις τις οποίες ηγήθηκε ως φοιτητής και ως νέος σε φόρα νεολαίας και κομματικά καθήκοντα. Αναφέρεται στις επενδύσεις που έμειναν στάσιμες στην Πάφο με αποτέλεσμα οι νέοι να φεύγουν προς άλλες πόλεις για να εργαστούν αφού δεν υπάρχουν οι ευκαιρίες που αξίζουν στον τόπο τους.

Η ψηφιακή εφαρμογή της Άμεσης Δημοκρατίας, είναι ο ορισμός της διαφάνειας δηλώνει ο Δημήτρης Μπάρρος χαρακτηρίζοντας την ως συνταγή κατά της διαφθοράς. Oι γνώσεις του σημειώνει, είναι υπεραρκετές για να υπηρετήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι δύο υποψήφιοι εστιάζουν στις ευκαιρίες που στερούνται οι νέοι της Πάφου και προτείνουν λύσεις, τις οποίες επιθυμούν να μεταφέρουν μέσω του κοινοβουλευτικού έργου.

Παρακολουθήστε ολόκληριο το podcast  με τους δύο νεαρούς υποψηφίους από την Πάφο.

 

