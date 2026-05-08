CNNi: Όλα όσα γνωρίζουμε για τον χανταϊό - Τι λένε οι αριθμοί, πόσο πρέπει να ανησυχούμε

Παγκόσμιο συναγερμό έχουν προκαλέσει τα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», φέρνοντας με τον πλέον δραματικό τρόπο στο προσκήνιο συζητήσεις για το ενδεχόμενο μιας νέας υγειονομικής απειλής. Το CNNi σε ένα αναλυτικό και άκρως κατατοπιστικό ρεπορτάζ καταγράφει μέσα από αριθμούς και στοιχεία την κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι στιγμής.

Ο ιός που συνδέεται με το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius». συνδέεται με τα τρωκτικά, αλλά μπορεί να έχει μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο πάνω στο πλοίο, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Από τις 11 Απριλίου, τρία άτομα από το πλοίο έχουν πεθάνει, ενώ αρκετοί άλλοι έχουν νοσήσει.

Η εμφάνιση του χανταϊού αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον ΠΟΥ στις 2 Μαΐου και παραμένει χαμηλός ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό, όπως αναφέρουν οι Αρχές. Η αρμόδιοι φορείς στην Ισπανία είναι έτοιμοι να διεξάγουν μεγάλη επιδημιολογική έρευνα και θα απολυμάνουν το πλοίο μετά τον ελλιμενισμό του στα Κανάρια Νησιά. Ο Οργανισμός εκτιμά ότι το λιμάνι της Τενερίφης διαθέτει τις κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή αποβίβαση των επιβατών, σύμφωνα με το CNNi. Τι λένε οι αριθμοί, όμως;

Πόσα άτομα έχουν εκτεθεί στον ιό;

Στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius» επέβαιναν 147 άτομα – 88 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι επιβάτες ήταν 23 διαφορετικών εθνικοτήτων.

Οι αρχές ολοκληρώνουν την ιχνηλάτηση επαφών 82 επιβατών και έξι μελών πληρώματος από μια πτήση της Airlink στις 25 Απριλίου προς το Γιοχάνεσμπουργκ από την Αγία Ελένη, την οποία πραγματοποίησε μια Ολλανδή που επέβαινε στο πλοίο πριν καταλήξει.

Η KLM ανέφερε ότι οι αρχές στην Ολλανδία επικοινώνησαν επίσης με επιβάτες επιβατών και σε μια δεύτερη πτήση στην οποία η Ολλανδή επιβιβάστηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ. Αποβιβάστηκε από την πτήση KL592 των 23:15 πριν απογειωθεί επειδή ήταν πολύ άρρωστη για να πετάξει.

Με τη σειρά τους, οι ελβετικές Αρχές ιχνηλατούν άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβάτη που αποβιβάστηκε από το MV Hondius στα τέλη Απριλίου και νοσηλεύεται, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ελβετίας. Η σύζυγος του ασθενούς, η οποία ήταν επίσης στο ταξίδι, δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα και βρίσκεται προληπτικά σε καραντίνα.

Στις ΗΠΑ, το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους επιβάτες. Το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Τζόρτζια αναφέρει ότι παρακολουθεί δύο κατοίκους της Πολιτείας που επέστρεψαν σπίτι από το κρουαζιερόπλοιο, αλλά δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Αντίστοιχα, ούτε ένας κάτοικος της Αριζόνα που ήταν επίσης επιβάτης δεν εμφάνισε συμπτώματα και παρακολουθείται από εργαζόμενους της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Αριζόνα. Η Καλιφόρνια, το Τέξας και η Βιρτζίνια παρακολουθούν επίσης τους επιβάτες. Κανένας δεν εμφανίζει συμπτώματα.

Παρακολουθούνται επίσης στενά τουλάχιστον 30 επιβάτες που αποβιβάστηκαν στο απομακρυσμένο νησί Αγία Ελένη στον Νότιο Ατλαντικό στα τέλη Απριλίου, και άλλους που πέρασαν από άλλα λιμάνια, αναχωρώντας για μια ποικιλία χωρών, όλα αυτά πριν γίνει πλήρως κατανοητή η έξαρση.

To κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εκδηλώθηκαν τα κρούσματα Χανταϊού.

Τι γνωρίζουμε για τους ανθρώπους που κατέληξαν;

Μέχρι στιγμής έχουν καταλήξει τρία άτομα .

Στις 6 Απριλίου, ένας 70χρονος Ολλανδός αρρώστησε ξαφνικά στο πλοίο εμφανίζοντας πυρετό, πονοκέφαλο, πονόκοιλο και διάρροια, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής. Στις 11 Απριλίου παρουσίασε αναπνευστική ανεπάρκεια και πέθανε στο πλοίο την ίδια ημέρα. Δεν πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η ασθένειά του. Η σορός του μεταφέρθηκε στην Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου.

Στις 24 Απριλίου, η 69χρονη σύζυγος του άνδρα αποβιβάστηκε στην Αγία Ελένη με στομαχικά προβλήματα. Στη συνέχεια, ταξίδεψε με αεροπλάνο στο Γιοχάνεσμπουργκ και η κατάστασή της επιδεινώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Κατέρρευσε ενώ προσπαθούσε να επιστρέψει στην Ολλανδία και κατέληξε σε κοντινό νοσοκομείο στις 26 Απριλίου. Στις 4 Μαΐου, οι επιστήμονες διεξήγαγαν μοριακές εξετάσεις για να επιβεβαιώσουν ότι είχε προσβληθεί από χανταϊό.

Το τρίτο άτομο που πέθανε ήταν μια Γερμανίδα, που παρουσίασε πυρετό και είχε συμπτώματα πνευμονίας στις 28 Απριλίου. Πέθανε στις 2 Μαΐου στο πλοίο. Η αιτία θανάτου της δεν έχει επισήμως τεκμηριωθεί, αλλά αντιμετωπίζεται ως ύποπτο κρούσμα χανταϊού.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο πρώτος επιβάτης εκτιμάται ότι εμφάνισε συμπτώματα στις 6 Απριλίου. Το τελευταίο άτομο που εμφάνισε συμπτώματα αρρώστησε στις 28 Απριλίου.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των κρουσμάτων;

Το δεύτερο άτομο που ήταν και το δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν ο γιατρός του κρουαζιερόπλοιου, με τη διάγνωσή του να γίνεται στις 24 Απριλίου. Ο άνδρας είχε πυρετό, δύσπνοια και συμπτώματα πνευμονίας. Στις 26 Απριλίου, η κατάστασή του επιδεινώθηκε και την επόμενη μέρα μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική, όπου νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Οι αρχικές εργαστηριακές εξετάσεις για τον ιό χανταϊό ήταν αρνητικές, αλλά στις 2 Μαΐου, μια μοριακή εξέταση επιβεβαίωσε τη λοίμωξη.

Τρεις ακόμη γιατροί βρίσκονται για περίθαλψη στην Ολλανδία.

Δύο μέλη του πληρώματος - ένας Βρετανός και ένας Ολλανδός - έχουν οξεία αναπνευστικά προβλήματα που απαιτούν επείγουσα περίθαλψη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι εξετάσεις ήταν αρνητικές σε χανταϊό.

Το έβδομο ύποπτο κρούσμα είχε ήπιο πυρετό, αλλά φαίνεται η κατάσταση της υγείας του να βελτιώνεται, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Οι εξετάσεις του για το αν έχει νοσήσει με χανταϊό αναμένονται.

Ένα ακόμη κρούσμα εμφανίστηκε την Τετάρτη (6/5), όταν οι ελβετικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ένας άνδρας νοσηλευόταν με χανταϊό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης. Αφού εμφάνισε συμπτώματα, ρώτησε τον γιατρό του τι να κάνει πριν πάει στο νοσοκομείο για εξετάσεις που διαπίστωσαν ότι είχε το στέλεχος των Άνδεων του ιού χανταϊού.

Ποιος φροντίζει τους επιβάτες στο πλοίο;

Δύο γιατροί από την Ολλανδία έφτασαν την Τετάρτη (8/5) και θα παραμείνουν στο πλοίο.

Ήδη στο κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν ακόμη ένας γιατρός.

Πού θα πάνε οι υπόλοιποι επιβάτες μόλις τους επιτραπεί;

Δεκατέσσερις Ισπανοί επιβάτες που επέβαιναν στο πλοίο θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό νοσοκομείο αφού υποβληθούν σε εξετάσεις.

Οι υπόλοιποι επιβάτες θα επαναπατριστούν, σύμφωνα με την υπουργό Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία.

Η πηγή της μόλυνσης

Οι αρχές εξακολουθούν να διερευνούν την προέλευση της συρροής κρουσμάτων.

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι το ζευγάρι Ολλανδών και πιθανώς κάποιοι ακόμη μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στην κρουαζιέρα την 1η Απριλίου. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να συμμετείχαν σε δραστηριότητες στην Αργεντινή, όπου ενδημεί ο χανταϊός, σύμφωνα με την διευθύντρια του ΠΟΥ Μαρία Βαν Κέρκχοβ.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να εμφανιστούν συμπτώματα;

Ο χανταϊό συνήθως επωάζει για μία έως έξι εβδομάδες μετά την έκθεση.

Οι ασθενείς μπορούν να εμφανίσουν συμπτώματα ήδη από μία έως και οκτώ εβδομάδες μετά την έκθεση, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Για πόσο καιρό θα πρέπει να προσέχουν όσοι έχουν εκτεθεί στον ιό;

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι επιβάτες και το πλήρωμα θα πρέπει να «παραμένουν σε εγρήγορση» για συμπτώματα για 45 ημέρες.

Ως προληπτικό μέτρο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων θεωρεί όλους τους επιβαίνοντες στο πλοίο ως στενές επαφές λόγω του κλειστού περιβάλλοντος και των κοινών δραστηριοτήτων.

