Συνάντηση κορυφής στο Πεκίνο - Σι σε Τραμπ: «Η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι» (βίντεο)

Μήνυμα συνεργασίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου οφείλουν να λειτουργούν ως «εταίροι και όχι αντίπαλοι». Η επίσημη επίσκεψη του αμερικανού προέδρου στην Κίνα πραγματοποιείται σε περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με την κρίση στο Στενό του Ορμούζ να κυριαρχεί στην ατζέντα. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε το Πεκίνο να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο απέναντι στο Ιράν, ώστε να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο.

Ο Σι τονίζει στον Τραμπ πως η Κίνα και οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι»

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα στο Πεκίνο «ευτυχής» που υποδέχθηκε τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο τόνισε ότι οι δυο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι», παρ’ όλες τις διαφωνίες τους.

«Η συνεργασία ωφελεί και τα δυο μέρη, ενώ η σύγκρουση βλάπτει και τα δύο. Θα οφείλαμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι, πρέπει να βοηθήσουμε η μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερήσουμε μαζί, χαράσσοντας έτσι νέο δρόμο, της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις σε αυτή τη νέα εποχή», είπε ο κ. Σι στον κ. Τραμπ, συμπληρώνοντας πως ο κόσμος βρίσκεται σε «σταυροδρόμι».

Νωρίτερα, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές σήμερα στο Πεκίνο τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του ρεπουμπλικάνου στον ασιατικό γίγαντα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο κ. Σι έσφιξε το χέρι του κ. Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, του κέντρου της κρατικής εξουσίας στην καρδιά της τεράστιας πλατείας Τιενανμέν, στολισμένης με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων των δυο χωρών.

Στενό του Ορμούζ: Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο θέλει η Κίνα να «βοηθήσει»

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

«Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό Κόλπο», είπε ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο σε κάμερα του Fox News επί του προεδρικού αεροσκάφους εν πτήσει προς την Κίνα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο συνοδεύει τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην επίσημη επίσκεψή του στη δεύτερη οικονομία του κόσμου. Πολυμελής αμερικανική αντιπροσωπεία έφθασε στο Πεκίνο χθες. Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του επιχειρηματολόγησε πως η Κίνα έχει «πολλούς» λόγους να θέλει να επιλυθεί η κρίση στο στενό, που είναι πρακτικά αδιάβατο, θυμίζοντας ότι υπάρχουν και κινεζικά πλοία αποκλεισμένα στον Κόλπο.

Θυμίζοντας ότι η Κίνα έχει οικονομία προσανατολισμένη στις εξαγωγές, έκρινε πως πλήττεται από τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης, διότι άλλες χώρες αγοράζουν λιγότερα κινεζικά προϊόντα.

Οι δηλώσεις του υπουργού--ο οποίος είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφαλείας--εκ πρώτης όψεως έρχονται σε αντίθεση με όσα είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Ερωτηθείς σχετικά, ο ρεπουμπλικάνος είπε πως «δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια» από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση που άρχισε όταν εξαπολύθηκε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου, παρά το ότι οι έμμεσες συνομιλίες μέσω Πακιστάν μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Το στενό έχει ουσιαστικά παραλύσει έκτοτε, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβάλλουν αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών εν είδει αντιποίνων.

Το Πεκίνο συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους εμπορικούς και στρατηγικούς εταίρους της Τεχεράνης και είναι ο εισαγωγέας της μεγαλύτερης ποσότητας του εξαγόμενου ιρανικού αργού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ