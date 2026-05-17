ΗΠΑ και Κίνα: Mega deals ή ένα νέο taco trade - Τι αλλάζει στο διεθνές εμπόριο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από την Κίνα με καλή διάθεση και με δηλώσεις για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες».

«Κάναμε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, εξαιρετικές και για τις δύο χώρες», δήλωσε. «Λύσαμε πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε συνέντευξή του στο Fox News μετά την πρώτη ημέρα της συνόδου, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Σι συμφώνησε σε αρκετά σημεία που επιθυμούσε η Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, η αοριστολογία και η απουσία επιβεβαίωσης από την πλευρά της Κίνας δεν «πείθει» τις αγορές.

Άλλωστε το δύσκλο γεωπολιτικό σκηνικό και η τάση του Αμερικανού προέδρου να «αθετεί» τις υποσχέσεις του, ακόμα και αν έχει υπογράψει εμπορικές συμφωνίες μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, έκαναν πιο δύσκολο το έργο των αμερικανών CEOs που αποβιβάστηκαν στο Πεκίνο επιδιώκοντας μεγαλύτερη πρόσβαση στην κινεζική αγορά.

Deals για Boeing, σόγια και τεχνητή νοημοσύνη

Το αμερικανικό κομβόι υπό την ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετέβη στην κινεζική πρωτεύουσα επιδιώκοντας συμφωνίες σε τομείς όπως η γεωργία, η αεροπορία και η τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, άσκησε πιέσεις στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να εγκρίνει τις πωλήσεις των λιγότερο προηγμένων τσιπ της στην Κίνα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, στόχο είχε να κερδίσει έδαφος στο μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ ο επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ, επιχειρεί να ενισχύσει τις δραστηριότητες της εταρείας στην ασιατική χώρα, μετά τις πρόσφατες προκλήσεις από Κινέζους κατασκευαστές smartphone όπως η Huawei και η Xiaomi.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επίσκεψης, προκαταρκτικές συμφωνίες φαίνεται να έκλεισαν και στον αγροτοδιατροφικό τομέα, με έμφαση την σόγια, αλλά και τα γεωπολιτικά, με τις ΗΠΑ να υποστηρίζουν πως το Πεκίνο θα μείνει «εκτός» στην κόντρα ΗΠΑ - Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Τέλος, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συζητούν τη δημιουργία «κανόνων ασφαλείας» για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σιγή ιχθύος από την Κίνα

Μέχρι στιγμής το Πεκίνο ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει την παραγγελία 200 αεροσκαφών από την Boeing ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία.

Ο Guo δεν παρείχε συγκεκριμένες πληροφορίες όταν ρωτήθηκε για νέες συμφωνίες σχετικά με την αγορά πετρελαίου από τις ΗΠΑ, σπάνιων γαιών και γεωργικών προϊόντων, καθώς και για τη συνεργασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Μάλιστα, ο Guo Jiakun, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε μόνο ότι και οι δύο χώρες «πρέπει να ενεργήσουν βάσει των σημαντικών κοινών συμφωνιών που επιτεύχθηκαν μεταξύ των δύο αρχηγών κρατών και να προσδώσουν μεγαλύτερη σταθερότητα στη διμερή οικονομική και εμπορική συνεργασία».

Η πρώτη αντίδραση των αγορών

Στην πραγματικότητα, η αισιοδοξία του Τραμπ δεν «φάνηκε» στις αγορές, όπου οι μετοχές της αμερικανικής Boeing υποχώρησαν μετά τις δηλώσεις του.

Οι επενδυτές, επικρίνοντας την έλλειψη συγκεκριμένων στοιχείων πούλησαν μετοχές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones υποχώρησαν κατά περισσότερο από 300 μονάδες, ή 0,6%. Τα ευρύτερα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν κατά 1% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq υποχώρησαν κατά 1,4%.

Χωρίς οριστική απόφαση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 3%, πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σόγιας υποχώρησαν απότομα αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες μίλησαν για μια ασαφή δέσμευση της Κίνας να αγοράσει γεωργικά προϊόντα.

Και οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν καθώς οι traders έγιναν επιφυλακτικοί σχετικά με την αύξηση του πληθωρισμού.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν απότομη πτώση την Παρασκευή, ακολουθώντας τις ασιατικές αγορές.

Υποχώρηση κατέγραψαν και τα πολύτιμα μέταλλα με τις τιμές spot του χρυσού να μειώνονται κατά 1,43% στα 4.583,02 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ οι τιμές του αργύρου να μειώνονται πάνω από 5% στα 79,07 δολάρια ανά ουγγιά.

