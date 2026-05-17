Νικόλας Παπαδόπουλος: «Όποιος θα κτίζει πύργο θα κτίζει και σπίτια για τον κοσμάκη, τίποτα λιγότερο από €300 αύξηση στην κατώτατη σύνταξη»

«Δεν θα δεχτούμε τίποτα λιγότερο από 300 ευρώ αύξηση στην κατώτατη σύνταξη», δήλωσε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος στην τελική προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή, 17 Μαΐου 2026, στις 11:30 π.μ. στο Pavilion Hall στη Λευκωσία.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της κυπριακής οικονομίας μετά τις οικονομικές κρίσεις και τόνισε ότι πρέπει να επωφεληθούν όλοι οι πολίτες. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι το ΔΗΚΟ θα απαιτήσει «όποιος κτίζει πύργο να κτίζει και σπίτια για τον κοσμάκη», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές κατοικίες για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

«Η φετινή προεκλογική συγκέντρωση», σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, «πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα συμβολική χρονιά για το Δημοκρατικό Κόμμα, καθώς το ΔΗΚΟ συμπληρώνει 50 χρόνια πολιτικής παρουσίας, θεσμικής συνέπειας και υπεύθυνης προσφοράς στον τόπο».