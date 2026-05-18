Δίπλα στο Ιράν ο Λαβρόφ: «Έχει το απόλυτο δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο «για ειρηνικούς σκοπούς» εν μέσω πιέσεων που ασκούνται στην Τεχεράνη από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Το Ιράν, όπως και κάθε άλλο μέλος της Συμφωνίας Μη Διάδοσης, έχει το πλήρες δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς», δήλωσε ο Λαβρόφ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Μόσχα.

Τόνισε επίσης, ότι η Μόσχα δεν θα παρέμβει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

«Θα υποστηρίξουμε οποιεσδήποτε αποφάσεις συμφωνηθούν και γίνουν δεκτές από τα ίδια τα διαπραγματευόμενα μέρη. Σε αυτήν την περίπτωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», δήλωσε ο Λαβρόφ, όπως ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

cnn.gr