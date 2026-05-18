Συναγερμός στη Τουρκία: Επίθεση ενόπλου σε εστιατόριο - Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Δίπλα στο Ιράν ο Λαβρόφ: «Έχει το απόλυτο δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο «για ειρηνικούς σκοπούς» εν μέσω πιέσεων που ασκούνται στην Τεχεράνη από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Το Ιράν, όπως και κάθε άλλο μέλος της Συμφωνίας Μη Διάδοσης, έχει το πλήρες δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς», δήλωσε ο Λαβρόφ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Μόσχα.

Τόνισε επίσης, ότι η Μόσχα δεν θα παρέμβει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

«Θα υποστηρίξουμε οποιεσδήποτε αποφάσεις συμφωνηθούν και γίνουν δεκτές από τα ίδια τα διαπραγματευόμενα μέρη. Σε αυτήν την περίπτωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», δήλωσε ο Λαβρόφ, όπως ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

cnn.gr

Tags

ΡΩΣΙΑΙΡΑΝλαβρόφ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα