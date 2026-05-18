Κομισιόν: Δημόσια διαβούλευση για αναθεώρηση ευρωπαϊκών κανόνων για προϊόντα καπνού

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού και της Οδηγίας για τη Διαφήμιση Καπνού εκκίνησε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής στοιχείων. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η διαβούλευση απευθύνεται σε δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητές, καθώς και στο ευρύ κοινό.

Οι δύο οδηγίες καθορίζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την παραγωγή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, καθώς και για τη διαφήμιση και χορηγία τους. Η πρόσκληση της Επιτροπής βασίζεται στην αξιολόγηση του ευρωπαϊκού πλαισίου ελέγχου του καπνού που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο.

Συγκεκριμένα η έκθεση έδειξε ότι, τα ποσοστά καπνίσματος στην ΕΕ έχουν μειωθεί από το 28% στο 24% του πληθυσμού από το 2012, ενώ παρατηρείται ακόμη πιο έντονη πτώση μεταξύ των νέων. Επιπλέον έδειξε ότι έχουν μειωθεί σημαντικά και οι θάνατοι που συνδέονται με τον καπνό. Σχετικά με τις προκλήσεις, η έκθεση εντοπίζει σοβαρές ελλείψεις στην ισχύουσα νομοθεσία: η άνοδος των ηλεκτρονικών τσιγάρων, των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού και των φακελίσκων νικοτίνης εισάγει νέες ανησυχίες για τη δημόσια υγεία, ιδίως για τις νεότερες γενιές που κινδυνεύουν με εθισμό στη νικοτίνη.

Παράλληλα, στοιχεία δείχνουν ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα των νέων προϊόντων ενδέχεται να λειτουργεί ως «πύλη» προς τον εθισμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προς το παραδοσιακό κάπνισμα, ιδίως μεταξύ εφήβων. Πρόσθετη πρόκληση αποτελεί η ψηφιακή διαφήμιση: ενώ η διαφήμιση στα παραδοσιακά μέσα έχει περιοριστεί δραστικά, η συγκεκαλυμμένη διαδικτυακή προώθηση προϊόντων καπνού και νικοτίνης παραμένει δύσκολη στον έλεγχο.

Η αναθεώρηση της νομοθεσίας από πλευράς Κομισιόν, εντάσσεται στους στόχους του Ευρωπαϊκού Σχεδίου κατά του Καρκίνου και του Σχεδίου "Safe Hearts", που αναδεικνύουν τον έλεγχο του καπνού ως βασικό στοιχείο της πρόληψης ασθενειών, και στοχεύει στην επίτευξη μιας γενιάς χωρίς καπνό έως το 2040.

Η προθεσμία της δημόσιας διαβούλευσης λήγει στις 15 Ιουνίου 2026, ενώ τα αποτελέσματα θα τροφοδοτήσουν την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τον έλεγχο του καπνού, η οποία προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2026.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ