Κάλεσμα Αννίτας Δημητρίου στους πολίτες λίγο πριν τις εκλογές: «Η κατεύθυνση και η σταθερότητα της χώρας είναι στο χέρι σας»

Έξι ημέρες πριν από τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, απευθύνει κάλεσμα προς τους πολίτες μέσω βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιχειρώντας να θέσει το πολιτικό διακύβευμα της κάλπης και να αντιπαραβάλει, όπως αναφέρει, τη «μετριοπάθεια» και τη «νηφάλια σκέψη» απέναντι στον «λαϊκισμό» και την «τοξικότητα».

Στο μήνυμά της, η κ. Δημητρίου σημειώνει ότι «το προηγούμενο διάστημα ακούσαμε πολλά: κραυγές, ατεκμηρίωτες κατηγορίες, ισοπέδωση των πάντων, μηδενισμός», κάνοντας λόγο για «πολύ σκηνοθετημένο θέαμα και ελάχιστη ουσία». Όπως αναφέρει, εκείνο που απουσίασε ήταν «μια ψύχραιμη συζήτηση για το αύριο: για το πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε», προσθέτοντας πως «θα ήταν πραγματικά πολύτιμος ένας τέτοιος διάλογος. Ιδιαίτερα σε μια δύσκολη περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας».

Η κα Δημητρίου τονίζει επιπλέον, ότι ο ΔΗΣΥ, επέλεξε «αντί τον εύκολο δρόμο των φθηνών εντυπώσεων και του λαϊκισμού» να παρουσιάσει «τους στόχους και τις προτεραιότητές μας για την Κύπρο του αύριο». Παράλληλα, προειδοποιεί ότι «η τοξικότητα και ο διχασμός βάζουν τη χώρα μας σε μια δίνη εσωτερικής αναταραχής», ενώ προσθέτει ότι «το μίσος που καλλιεργείται στον δημόσιο διάλογο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, καθιστά την πατρίδα μας πιο ευάλωτη».

Αναφερόμενη εμμέσως στους πολιτικούς αντιπάλους του κόμματός της, η Αννίτα Δημητρίου δηλώνει πως «όσοι επέλεξαν αυτό τον δρόμο έδειξαν σε εσάς, όλο αυτό τον καιρό, ένα δείγμα των προθέσεών τους, για το πώς θα πορευτούν στη Βουλή τα επόμενα πέντε χρόνια». Την ίδια ώρα, σημειώνει ότι ο ΔΗΣΥ «στέκεται απέναντι. Με σοβαρότητα και μετριοπάθεια», προσθέτοντας πως «απέναντι στον θόρυβο αντιτάξαμε πρόγραμμα, επιχειρήματα και προσωπικότητες που μπορούν πραγματικά να υπηρετήσουν τον τόπο».

Στο τελευταίο μέρος του μηνύματός της, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού θέτει ευθέως το δίλημμα προς τους ψηφοφόρους, αναφέροντας ότι «η κατεύθυνση και η σταθερότητα της χώρας είναι πλέον στο χέρι σας», διερωτώμενη αν οι πολίτες θα αφήσουν τη χώρα να βουλιάξει στον διχασμό και τον καταστροφικό λαϊκισμό; «Ή θα πάμε μαζί, υπεύθυνα μπροστά;».

Παράλληλα, κάνει λόγο για «ασφάλεια, σταθερότητα, ανάπτυξη» που, όπως σημειώνει, «είναι κατακτήσεις που έγιναν με τις δικές σας θυσίες», ενώ υπογραμμίζει ότι ο ΔΗΣΥ και οι πολίτες βρίσκονται «στην ίδια πλευρά της μετριοπάθειας, της λογικής και της σύνεσης». Όπως αναφέρει, η «κοινή αποστολή» αφορά «την ασφάλεια και σταθερότητα της χώρας μας», «τις μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε», «την ανάπτυξη της οικονομίας» και «την ενίσχυση των συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη».

Κλείνοντας το μήνυμά της ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της ερχόμενης Κυριακής, η Αννίτα Δημητρίου αναφέρει πως «έχουμε επιλογή. Τη νηφάλια σκέψη και την υπεύθυνη στάση του Δημοκρατικού Συναγερμού», προσθέτοντας ότι «την ερχόμενη Κυριακή η ευθύνη είναι όλων μας».