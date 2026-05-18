Συναγερμός στη Τουρκία: Επίθεση ενόπλου σε εστιατόριο - Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση κοντά στην πόλη της Ταρσού της επαρχίας της Μερσίνας στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τα τουρκικά πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA, ο φερόμενος δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες καθώς τρεπόταν σε φυγή.

Τραυματίστηκαν οκτώ άτομα

Ακόμη, ο ένοπλος συνέχισε να πυροβολεί σε διαφορετικές συνοικίες, συνεχίζοντας τις επιθέσεις του σε δάφορες περιοχές της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άλλα δύο άτομα.

Από τους πυροβολισμούς κατά μήκος της διαδρομής του δράστη τραυματίστηκαν επίσης οκτώ άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο τοπικό κρατικό νοσοκομείο.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις χωροφυλακής και ασθενοφόρα, ενώ έχει δημιουργηθεί εκτεταμένος κλοιός ασφαλείας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου, με τη συνδρομή και ελικοπτέρου.

cnn.gr