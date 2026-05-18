ΕΙΚΟΝΕΣ από το κτήριο που στεγάζει το Κυπριακό FBI - Στη Λεωφόρο Ιφιγενείας η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

ΠΕΓΚΥ ΣΠΙΝΕΛΗ

Η οριστικοποίηση του ζητήματος της στέγασης συμπίπτει χρονικά με την πρώτη επιτυχία της υπηρεσίας στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Σε τροχιά πλήρους υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (στα πρότυπα ξένων ομόλογων υπηρεσιών), καθώς επιλύθηκε το ζήτημα της στέγασής της. Μετά από πολύμηνες και εντατικές διαδικασίες για την ανεύρεση του κατάλληλου χώρου, αποφασίστηκε όπως η νέα υπηρεσία εγκατασταθεί σε πολυώροφο κτήριο στη Λεωφόρο Ιφιγενείας, κοντά στη συμβολή της με τη Λεωφόρο Νίκης, στην πρωτεύουσα.

Το επιλεγέν κτήριο πρόκειται να υποστεί άμεσα εξειδικευμένες κτιριακές και τεχνικές μετατροπές. Οι εργασίες αυτές κρίνονται απαραίτητες προκειμένου η υποδομή να ανταποκρίνεται πλήρως στα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, αλλά και να διασφαλίζει τη λειτουργικότητα των γραφειακών χώρων για τα 160 περίπου άτομα που θα στελεχώσουν τη Διεύθυνση.

Πριν από την οριστική κατάληξη στο συγκεκριμένο ακίνητο, η αρμόδια ομάδα αξιολόγησης της Αστυνομίας είχε εξετάσει μεγάλο αριθμό διαθέσιμων κτηρίων στη Λευκωσία. Πολλά εξ αυτών απορρίφθηκαν, καθώς είτε δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες επιχειρησιακές προδιαγραφές, είτε υπερέβαιναν τα καθορισμένα οικονομικά πλαίσια του κρατικού προϋπολογισμού.

Πρώτη επιχείρηση με συλλήψεις στη Λεμεσό

Συγκεκριμένα, την περασμένη Παρασκευή, μέλη της νεοσύστατης Διεύθυνσης πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση στην επαρχία Λεμεσού. Η παρέμβαση οδήγησε στη σύλληψη τριών προσώπων, καθώς και στην κατάσχεση σημαντικών τεκμηρίων. Σύμφωνα με τις πρώτες αστυνομικές εξετάσεις, τα εν λόγω τεκμήρια συνδέουν άμεσα τους συλληφθέντες με σοβαρές ποινικές υποθέσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, που παρέμεναν ανοικτές προς διερεύνηση.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της μονάδας, η οποία αναμένεται να αναλάβει το κύριο βάρος της δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος παγκύπρια με την ολοκλήρωση της μετακόμισής της στις νέες εγκαταστάσεις.

