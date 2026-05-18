Ισχυρισμοί σε τουρκικά ΜΜΕ περί κατοχύρωσης τουρκικών θέσεων μέσω νόμου για «Γαλάζια Πατρίδα»

Με το νέο νομικό πλαίσιο για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας η Άγκυρα θα μπορεί να «νομιμοποιήσει» τις θέσεις της για υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ και χωρικά ύδατα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζει το φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο A Haber, σε εκτενές ρεπορτάζ με τίτλο «Ο Νόμος της Γαλάζιας Πατρίδας και οι 152 αβέβαιες νησίδες».

Στην εκπομπή του καναλιού, ο στρατιωτικός αναλυτής Κεμάλ Ολτσάρ υποστήριξε ότι ο νέος νόμος θα μπορούσε να προσφέρει στην Τουρκία τη δυνατότητα να αποκτήσει «δικαίωμα παρουσίας σημαίας» σε νησίδες που η Άγκυρα θεωρεί ότι βρίσκονται εντός της τουρκικής δικαιοδοσίας.

«Αφού αυτά τα νησιά περιλαμβάνονται στην περιοχή δικαιοδοσίας μας, μπορούμε να έχουμε τη σημαία μας εκεί», ισχυρίστηκε, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να απαιτηθεί ακόμη και ξεχωριστός νόμος που να ορίζει πως «οι 152 νησίδες και βραχονησίδες ανήκουν στην Τουρκία».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η Τουρκία θα μπορεί, μέσω του νέου νόμου, να αξιοποιήσει «στο έπακρο» τα δικαιώματά της στη θάλασσα, ενώ παρουσίασε τη «Γαλάζια Πατρίδα» ως «αγώνα διεκδίκησης δικαιωμάτων».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ολτσάρ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι εφαρμόζει πολιτική δημιουργίας τετελεσμένων σε νησίδες του Αιγαίου, αναφέροντας παραδείγματα τύπου Ίμια και υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα τοποθετεί σημαίες ή διατηρεί μικρές ομάδες κατοίκων και στρατιωτών σε βραχονησίδες ώστε να ενισχύει τις ελληνικές θέσεις περί κυριαρχίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «φραγμός» στις ελληνικές κινήσεις σε περιοχές που η Τουρκία χαρακτηρίζει «αμφισβητούμενες».

Ο Τούρκος αναλυτής αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα αποστολής φακέλου στον ΟΗΕ σχετικά με τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να επικαλεστεί διεθνείς συνθήκες και να προχωρήσει σε διπλωματικές κινήσεις σε διεθνείς οργανισμούς.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο Ολτσάρ ισχυρίστηκε ακόμη ότι η Ελλάδα «δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε την ηπειρωτική της χώρα», επικαλούμενος την εγγύτητα ελληνικών νησιών στις τουρκικές ακτές.

Το ρεπορτάζ του A Haber εντάσσεται στο ευρύτερο κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην Τουρκία γύρω από τον υπό διαμόρφωση «Νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας», ο οποίος παρουσιάζεται από τουρκικά μέσα και αναλυτές ως νομικό εργαλείο για την κατοχύρωση των τουρκικών θέσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ