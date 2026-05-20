Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «πολύ γρήγορα» – Δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα».

Παράλληλα, τόνισε ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο», επαναλαμβάνοντας τη σκληρή στάση της αμερικανικής κυβέρνησης στο ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία τόσο πολύ. Έχουν κουραστεί από αυτή την κατάσταση», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «Το Ιράν έχει στο μυαλό του τα πυρηνικά και δεν θα τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι «Έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά. Και νομίζω ότι θα τελειώσουμε με αυτό πολύ γρήγορα, και δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, και ελπίζουμε να το πετύχουμε με έναν πολύ καλό τρόπο».

Τραμπ: «Ίσως χρειαστεί να χτυπήσουμε ξανά το Ιράν»

Εν τω μεταξύ λίγες ώρες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, ενώ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία.

Παράλληλα ανέφερε ότι βρισκόταν μια ώρα μακριά από μια νέα επίθεση εναντίον του Ιράν τη Δευτέρα.

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ τόνισε ότι τα πολεμικά πλοία είχαν φορτωθεί με πυραύλους και άλλα όπλα και ήταν έτοιμα για δράση. Επέμεινε ότι ο αμερικανικός στρατός ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθεί στο Ιράν με «ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα», καθώς προσπαθεί να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

