Οργή για το βίντεο με τους δεμένους ακτιβιστές - Ισραήλ: Επαναπατρισμός για όσους δεν συνδέονται με Χαμάς

Ο Πρεσβευτής του Ισραήλ στη Γαλλία διαβεβαίωσε σήμερα ότι όλοι οι ακτιβιστές για τη Γάζα, Γάλλοι και άλλων εθνικοτήτων, οι οποίοι κρατούνται στο Ισραήλ, θα επαναπατρισθούν «το συντομότερο δυνατόν» με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν σχέση με τη Χαμάς.

«Αλλάξαμε το νόμο ώστε να μπορέσουμε να τους αφήσουμε να φύγουν το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο Τζόσουα Ζάρκα στο γαλλικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο France Info. «Και αυτό θα γίνει όχι μόνο με τους Γάλλους, αλλά με όλους τους συμμετέχοντες» στον «Στολίσκο για τη Γάζα».

Εντούτοις «πρέπει να πούμε ότι ορισμένοι από τους συμμετέχοντες έχουν απ' ευθείας σχέσεις με την (ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση) Χαμάς», δράστη των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023, επισήμανε. «Αυτοί που έχουν απ' ευθείας σχέσεις με τη Χαμάς θα ανακριθούν και θα κρατηθούν στο Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ο Πρεσβευτής δήλωσε εξάλλου ότι ο αναπληρωτής του είναι αυτός που θα ανταποκριθεί στην κλήση που του έγινε από το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών επειδή ο ίδιος βρίσκεται αυτή τη στιγμή «στο εξωτερικό».

Η Γαλλία ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι κάλεσε τον ισραηλινό πρεσβευτή σχετικά με τις «απαράδεκτες ενέργειες» του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο εικονίζεται μαζί με ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα», οι οποίοι είναι γονατισμένοι και με τα χέρια δεμένα.

Ο Τζόσουα Ζάρκα εξέφρασε τη λύπη του κάνοντας λόγο για «ένα επικοινωνιακό εγχείρημα» για εκλογικούς σκοπούς εκ μέρους αυτού του Υπουργού της άκρας δεξιάς.

Ο Πρεσβευτής δήλωσε επίσης ότι ο αναπληρωτής του θα επαναλάβει πως οι ενέργειες αυτές είναι «αντίθετες με τις αξίες» του Κράτους του Ισραήλ και «του ίδιου του ιουδαϊσμού».

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει αγανάκτηση και καταδίκες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Ισραηλινό επιτετραμμένο στη Βαρσοβία απαιτώντας απ' αυτόν να ζητήσει «συγγνώμη» μετά τη σύλληψη των μελών του «στολίσκου για τη Γάζα» και τη δημοσιοποίηση του βίντεο από τον Μπεν Γκβιρ.

«Διέταξα να κλητευθεί χωρίς καθυστέρηση ο επιτετραμμένος του Ισραήλ στη Βαρσοβία για να του εκφράσουμε την αγανάκτησή μας καθώς και να απαιτήσουμε συγγνώμη για την εξαιρετικά ανάρμοστη συμπεριφορά ενός μέλους της ισραηλινής κυβέρνησης», δήλωσε ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι μέσω του λογαριασμού του στο X.

«Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των πολωνών πολιτών και μια μεταχείριση σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες», πρόσθεσε.

Εξάλλου ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε σήμερα από τη Μαδρίτη ότι 44 ισπανοί ακτιβιστές, που συμμετείχαν στον «στολίσκο για τη Γάζα» και κρατούνται από το Ισραήλ, θα απελαθούν στην Ισπανία μέσω της Τουρκίας με μια πτήση που θα αναχωρήσει στις 3 μ.μ. (ώρα Ισραήλ και Κύπρου).

