Θολό τοπίο στη συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ – Παρουσιάζεται αισιόδοξος ο Ρούμπιο, «υπάρχουν διαφωνίες» λένε ιρανικές πηγές

Είναι πιθανή μια ανακοίνωση αργότερα σήμερα αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

«Πιστεύω ότι είναι πιθανόν, τις επόμενες ώρες, ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί.

Πάντως, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλέστηκε μια ιρανική πηγή και μετέδωσε ότι εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας.

Όπως αναφέρει το Tasnim, η πηγή αυτή επισήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες του μνημονίου συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο.

Η πηγή δήλωσε ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας. Δεν έχει υπάρξει συμφωνία για να μεταφερθεί εκτός χώρας το απόθεμα του Ιράν σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο», δήλωσε η πηγή.

Εκτελέστηκε ένας άνδρας που κατηγορήθηκε για την παροχή πληροφοριών στις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Το Ιράν προχώρησε στην εκτέλεση ενός άνδρα που κατηγορήθηκε ότι παρείχε πληροφορίες στις ΗΠΑ και το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου, όπως μετέδωσε σήμερα ο ιστότοπος της ιρανικής δικαιοσύνης ⁠Mizan.

«Ο Μοτζταμπά Κιάν…που παρείχε στον εχθρό πληροφορίες που αφορούσαν μονάδες της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, απαγχονίστηκε νωρίς το πρωί», όπως μετέδωσε το Mizan.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πρόσωπο αυτό είχε δώσει πληροφορίες που σχετίζονται με τις ιρανικές αμυντικές δυνατότητες στη διάρκεια του πολέμου που πυροδοτήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι εκτελέσεις έχουν αυξηθεί στη χώρα, κυρίως για κατηγορίες κατασκοπείας ή απόπειρας κατά της εθνικής ασφάλειας, μετά την έναρξη του πολέμου, αλλά αφορούν παλαιότερα αδικήματα. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση που σχετίζεται άμεσα με τη σύγκρουση αυτή.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία, το Ιράν είναι η χώρα με τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων στον κόσμο μετά την Κίνα.

Οι αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους το 2025, αριθμό ρεκόρ από το 1989, όπως ανέφεραν πρόσφατα οι ΜΚΟ «Ανθρώπινα Δικαιώματα Ιράν» (Iran Human Rights), που εδρεύει στη Νορβηγία, και «Μαζί κατά της Θανατικής Ποινής» (ECPM).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ