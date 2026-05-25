Ήττα για τον Ερντογάν μετά τις φοιτητικές διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη: Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί ξανά ανοιχτό

Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί της Κωνσταντινούπολης, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με προεδρικό διάταγμα του Ταγίπ Ερντογάν, άνοιξε ξανά μετά από απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η επαναλειτουργία έρχεται έπειτα από πολυήμερες διαδηλώσεις φοιτητών, οι οποίοι αντιτάχθηκαν στο κλείσιμο και την τοποθέτηση επιτρόπου στο πανεπιστήμιο.

Το διάταγμα του προέδρου της Τουρκίας είχε εκδοθεί στις 22 Μαΐου και επικαλούνταν το άρθρο 11 του νόμου περί Ανώτατης Εκπαίδευσης αριθ. 2547, προκειμένου να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μπιλγκί, όπου είχε διοριστεί προσωρινά επίτροπος.

#SONDAKİKA - İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasına dair karar iptal edildi. pic.twitter.com/cK1ohsEKpD — Habertürk TV (@HaberturkTV) May 24, 2026

Το πανεπιστήμιο υποδέχεται περίπου 20.000 Τούρκους και διεθνείς φοιτητές και διαθέτει κορυφαίους καθηγητές-ερευνητές.

Öğretmenler Sendikası ablukanın biraz daha gerilememesi durumunda yolu kapatacaklarını söylediler.



Φοιτητικές διαδηλώσεις και αντίσταση

Οι φοιτητές ξεκίνησαν κινητοποιήσεις στο κεντρικό campus του Santral İstanbul. Την Κυριακή 24 Μαΐου, οι αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το campus, εμποδίζοντας την είσοδο φοιτητών, ενώ σημειώθηκαν στιγμές έντασης μεταξύ αστυνομικών με ασπίδες και φοιτητών. Ορισμένοι φοιτητές τραυματίστηκαν και υπήρξαν συλλήψεις, ωστόσο η αντίσταση συνεχίστηκε.

Σε γραπτή δήλωση, οι φοιτητές τόνισαν: «Δεν εγκαταλείπουμε το campus μας», χαρακτηρίζοντας την αντίσταση όρκο και όχι απλά σύνθημα.

🚨 BİLGİ ÜNİVERSİTESİ’NDE DİRENİŞ SÜRÜYOR! Polis Saldırısı ve Gözaltılara Rağmen Öğrenciler Yılmadı



İstanbul Bilgi Üniversitesi, 22 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tek gecede kapatıldı. Santral İstanbul kampüsünde başlayan eylemler üçüncü gününde.



24 Mayıs Pazar günü… pic.twitter.com/GSHafMzXVw — Devrimci Proleter Gençlik (@komunarca) May 24, 2026

Η πρυτανεία είχε ανακοινώσει ότι η πρόσβαση φοιτητών και καθηγητών θα περιοριστεί και ότι οι προμήθειες τροφίμων θα σταματήσουν.

Η είσοδος και έξοδος από το campus έκλεισε και οι φοιτητές που έκαναν βάρδιες δεν είχαν πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα ή φάρμακα. Οι κινητοποιήσεις χαρακτηρίστηκαν από τους φοιτητές ως αγώνας για το μέλλον, τα δικαιώματα στην εκπαίδευση και την αυτονομία του πανεπιστημίου.

Bir gecede Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile kapatılan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlar üç gündür direnişi sürdürdükleri kampüsten bugün polis şiddetiyle dışarı çıkarıldı. pic.twitter.com/gYOBxPbxiS — Kadın Savunması (@kadinsavunmasii) May 24, 2026

Το Μπιλγκί, ιδρυθέν το 1996, θεωρείται φιλελεύθερο και συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus, υποδεχόμενο κάθε χρόνο Ευρωπαίους και διεθνείς φοιτητές. Πέρυσι, η τουρκική δικαιοσύνη είχε διορίσει διοικητή, μετά από έρευνα κατά της εταιρείας που διαχειρίζεται το πανεπιστήμιο για κατηγορίες ξεπλύματος χρημάτων και φορολογικής απάτης.

Το διάταγμα του Ερντογάν επικαλείτο νομοθεσία που επιτρέπει το κλείσιμο ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος «αν το επίπεδο εκπαίδευσης θεωρηθεί ανεπαρκές». Η απόφαση επανόρθωσης της λειτουργίας του πανεπιστημίου δημοσιεύθηκε μετά από αίτημα της Προεδρίας του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ακυρώνοντας το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 11384 της 21/5/2026.

