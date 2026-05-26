Βέλγιο: Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο - Πληροφορίες για νεκρούς (βίντεο, φώτος)

Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο στο Βέλγιο και, σύμφωνα με μη κατονομαζόμενη ακόμη πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς, υπάρχουν νεκροί. Οι τοπικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Brussels Times, στο λεωφορείο επέβαιναν 7 μαθητές γυμνασίου, ένας επιτηρητής και ο οδηγός του λεωφορείου.

Η σύγκρουση έλαβε χώρα στις 8:15 το πρωί, σε μια ισόπεδη διάβαση στο Μπάγκενχαουτ στην Ανατολική Φλαμανδική περιοχή, όπως ανακοίνωσε η διαχειριστική εταιρεία τρένων, Infrabel.

Φωτογραφίες από σύστημα καμερών δείχνει τις μπάρες να είναι κλειστές και τα φανάρια κόκκινα, την ώρα του ατυχήματος.

🚨 SCHOOL BUS OVERTURNED AFTER TRAIN COLLISION IN BELGIUM



A train collided with a school minibus at a level crossing this morning around 8:15 AM. Multiple fatalities reported among the children and staff on board.



The barriers were down and lights were red at the time.



Το ατύχημα συνέβη ένα χιλιόμετρο από τον σταθμό του τρένου στο Μπάγκενχαουτ, με την εισαγγελία να δηλώνει πως το τρένο είχε ήδη ρίξει ταχύτητα και οι πρώτες ενδείξεις φέρουν τον οδηγό του τρένου να πάτησε τα φρένα ασφαλείας, «αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ και Brussels Times