Πρόεδρος για τη συνάντηση με Ολγκίν: «Είναι συνέχεια των επαφών που ήδη έγιναν»

Η συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν είναι συνέχεια προηγούμενων συναντήσεων, είπε την Τετάρτη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Σε ερώτηση αν έχει ξεκαθαρίσει κάτι και αν θα συζητηθεί κάτι περισσότερο ή αν ο ίδιος θα πάει στη συνάντηση αυτή με κάτι περισσότερο, απάντησε ότι δεν είναι η πρώτη συνάντηση που θα έχουν στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, όπως το ανέφερε δημόσια μετά τη συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες.

"Η συνάντηση με την κ. Ολγκίν θα είναι η συνέχεια συναντήσεων που έγιναν, γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται", ανέφερε σε δηλώσεις του πριν παραστεί σε εκδήλωση στο Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» στη Λεμεσό.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΜΑΡΙΑ ΑΝΧΕΛΑ ΟΛΓΚΙΝΓΓ ΟΗΕ

