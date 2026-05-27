Πρόεδρος για τη συνάντηση με Ολγκίν: «Είναι συνέχεια των επαφών που ήδη έγιναν»

Η συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν είναι συνέχεια προηγούμενων συναντήσεων, είπε την Τετάρτη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Σε ερώτηση αν έχει ξεκαθαρίσει κάτι και αν θα συζητηθεί κάτι περισσότερο ή αν ο ίδιος θα πάει στη συνάντηση αυτή με κάτι περισσότερο, απάντησε ότι δεν είναι η πρώτη συνάντηση που θα έχουν στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, όπως το ανέφερε δημόσια μετά τη συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες.

"Η συνάντηση με την κ. Ολγκίν θα είναι η συνέχεια συναντήσεων που έγιναν, γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται", ανέφερε σε δηλώσεις του πριν παραστεί σε εκδήλωση στο Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» στη Λεμεσό.