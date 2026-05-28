Πολιορκημένος από σκάνδαλα ο Πέδρο Σάντσεθ: Υποθέσεις διαφθοράς απειλούν να γκρεμίσουν την ισπανική κυβέρνηση

Ο Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη πολιτική κρίση από το 2018 που ανέλαβε την εξουσία στην Ισπανία.

Αλλεπάλληλα σκάνδαλα διαφθοράς, δικαστικές έρευνες και εσωκομματικές πιέσεις απειλούν πλέον ανοιχτά την επιβίωση της κυβέρνησής του.

Η εικόνα ενός πρωθυπουργού που είχε οικοδομήσει την πολιτική του ταυτότητα πάνω στην υπόσχεση της «ηθικής αναγέννησης» μετά τα σκάνδαλα του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), μοιάζει σήμερα βαθιά τραυματισμένη.

Οι τελευταίες εξελίξεις με αστυνομικές εφόδους ακόμη και στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) του Σάντσεθ στη Μαδρίτη εντείνουν την αίσθηση πολιτικής αποσύνθεσης.

Η υπόθεση Θαπατέρο και το «σκιώδες δίκτυο επιρροής»

Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση του πρώην πρωθυπουργού Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο, ιστορικής μορφής της ισπανικής κεντροαριστεράς και στενού συμμάχου του Σάντσεθ.

Δικαστικός λειτουργός ερευνά καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο Θαπατέρο φέρεται να συμμετείχε σε δίκτυο άσκησης επιρροής που εξασφάλισε κρατική διάσωση ύψους 53 εκατ. ευρώ για την αεροπορική εταιρεία Plus Ultra το 2021 κατά την περίοδο της πανδημίας της Covid-19.

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν εάν μέρος των χρημάτων διοχετεύθηκε μέσω εταιρειών συνδεδεμένων με στενούς συνεργάτες και συγγενικά πρόσωπα του πρώην πρωθυπουργού, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και πιθανές διαδρομές κεφαλαίων με συνδέσεις σε Βενεζουέλα και Κίνα.

Ο Θαπατέρο, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, άσκηση αθέμιτης επιρροής και παραποίηση εγγράφων, αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Ωστόσο, η πολιτική ζημιά για τον Σάντσεθ είναι ήδη σημαντική, καθώς οι δύο άνδρες θεωρούνται ιδεολογικά και πολιτικά στενά συνδεδεμένοι.

Ο ίδιος ο Σάντσεθ έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του προς τον προκάτοχό του, κάνοντας λόγο για «σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας». Η στάση αυτή όμως προκαλεί αντιδράσεις ακόμη και εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου.

Τα σκάνδαλα στο εσωτερικό του PSOE

Η υπόθεση Θαπατέρο δεν είναι η μοναδική που απειλεί την κυβέρνηση. Τους τελευταίους μήνες, δύο από τα πιο ισχυρά στελέχη του PSOE βρέθηκαν στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης.

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος και ο πρώην οργανωτικός γραμματέας του κόμματος Σάντος Θερδάν κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα μιζών και παράνομων αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων, κυρίως κατά την περίοδο της πανδημίας.

Η υπόθεση αφορά υπερκοστολογημένες συμβάσεις για την προμήθεια υγειονομικού εξοπλισμού, με τις Aρχές να εξετάζουν διαδρομές χρημάτων και πιθανές παράνομες πληρωμές προς πολιτικά πρόσωπα και μεσάζοντες.

Η πολιτική ζημιά έγινε ακόμη μεγαλύτερη καθώς ο Σάντσεθ υπερασπιζόταν δημόσια τον Θερδάν μέχρι τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία της έρευνας.

Την ίδια ώρα, νέα υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στη Μαδρίτη, μετά την αποκάλυψη ότι δημοσιογράφος φέρεται να πληρώθηκε με κομματικά χρήματα για να οργανώσει εκστρατεία αποδόμησης δικαστικών υποθέσεων που αφορούσαν την κυβέρνηση και συμμάχους της.

Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα κεντρικά του PSOE, όπου κατέσχεσε έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία. Ανάμεσα στα πρόσωπα που ερευνώνται βρίσκεται και η ομοσπονδιακή διευθύντρια του κόμματος, Άνα Μαρία Φουέντες.

Στο μικροσκόπιο και η οικογένεια του Σάντσεθ

Την κατάσταση επιβαρύνουν οι δικαστικές υποθέσεις που αγγίζουν άμεσα το οικογενειακό περιβάλλον του Σάντσεθ.

Η σύζυγός του, Μπεγκόνια Γκόμεθ, τελεί υπό δικαστική έρευνα για υποθέσεις υπεξαίρεσης, διαφθοράς, κατάχρησης επιρροής και αθέμιτης αξιοποίησης δημόσιων πόρων.

Οι κατηγορίες αφορούν φερόμενη χρήση της θέσης της ως συζύγου του πρωθυπουργού για την εξασφάλιση επαγγελματικών και επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων, καθώς και διασυνδέσεις με το Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης.

Παράλληλα, ο αδελφός του πρωθυπουργού, Νταβίντ Σάντσεθ, δικάζεται στην πόλη Μπανταχόθ, κατηγορούμενος για άσκηση επιρροής και κατάχρηση δημόσιου αξιώματος σχετικά με τον διορισμό του σε πολιτιστική θέση το 2017.

Ο Σάντσεθ καταγγέλλει «πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις» και κάνει λόγο για εκστρατεία σπίλωσης της οικογένειάς του από ακροδεξιούς κύκλους και εχθρικά μέσα ενημέρωσης.

Η αντιπολίτευση ζητά εκλογές

Η συντηρητική αντιπολίτευση θεωρεί ότι η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον σε αποδρομή. Ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, ζήτησε την παραίτηση του Σάντσεθ και άμεση προσφυγή στις κάλπες.

«Πόσες ακόμη έρευνες; Πόσες ακόμη μίζες;» δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την κυβέρνηση ως «τελειωμένη πολιτικά».

Ανάλογες πιέσεις ασκεί και το ακροδεξιό Vox, το οποίο κάνει λόγο για «μαφιόζικο δίκτυο εξουσίας» που κυβερνά την Ισπανία.

Την ίδια στιγμή, ακόμη και ιστορικά στελέχη του PSOE εκφράζουν δημόσια ανησυχία. Ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ αλλά και ο ισχυρός περιφερειάρχης της Καστίλλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, θεωρούν ότι είναι αναγκαία μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Το μέλλον της κυβέρνησης κρίνεται από τις έρευνες

Παρά τη σφοδρή πίεση, ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν έχει ακόμη καταρρεύσει. Ωστόσο, οι εταίροι του Σάντσεθ προειδοποιούν ότι τυχόν αποδείξεις παράνομης χρηματοδότησης του PSOE θα αποτελέσουν «κόκκινη γραμμή».

Οι αυτονομιστές της Καταλονίας και οι Βάσκοι εθνικιστές παρακολουθούν με αυξανόμενη δυσπιστία τις εξελίξεις, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως, αν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα, το Λαϊκό Κόμμα θα επικρατούσε και πιθανότατα θα σχημάτιζε κυβέρνηση συνεργασίας με το Vox.

Ο Σάντσεθ επιμένει ότι θα εξαντλήσει τη θητεία του έως το 2027, υποστηρίζοντας πως η χώρα χρειάζεται «σταθερότητα». Ωστόσο, όσο οι αποκαλύψεις πληθαίνουν και οι δικαστικές υποθέσεις επεκτείνονται, το πολιτικό του μέλλον μοιάζει περισσότερο αβέβαιο από ποτέ.

Πηγή: iefimerida.gr