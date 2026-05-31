Συνελήφθη και 29χρονος για κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών στον τελικό Κυπέλλου

Στη σύλληψη 29χρονου προχώρησε χθες, Σάββατο η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών κατά τη διάρκεια του τελικού Κυπέλλου Κύπρου, ο οποίος διεξήχθη την Παρασκευή στο στάδιο ΓΣΠ, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 29χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Ο ύποπτος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λευκωσίας.

ΚΥΠΕ