Έτσι μοιράστηκαν οι 56 έδρες - Ποιοι βουλευτές εξελέγησαν στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατανομή

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των εκλογών της περασμένης Κυριακής, συνολικά έξι κόμματα εξασφάλισαν το εκλογικό μέτρο σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες, με αποτέλεσμα να καταλάβουν 30 βουλευτικές έδρες από την πρώτη κατανομή. Οι έδρες αποδόθηκαν στους υποψηφίους των έξι κομμάτων που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες, ως εξής: ΔΗΣΥ 1. Δημητρίου Μ. Δημήτρης, Λευκωσία - 13.157 ψήφοι 2. Παμπορίδης Γεώργιος, Λευκωσία - 12.040 ψήφοι 3. Ορφανίδου Σάβια, Λευκωσία - 11.367 ψήφοι 4. Κωνσταντίνου Ανδρέας, Λευκωσία - 10.234 ψήφοι 5. Πετρίδης Χαράλαμπος, Λευκωσία - 8.252 ψήφοι 6. Τσιρίδου Φωτεινή, Λεμεσός - 6.956 ψήφοι 7. Καραϊσκάκης Γιώργος, Λεμεσός - 5.504 ψήφοι 8. Φελλάς Μιχάλης, Λεμεσός - 4.856 ψήφοι 9. Κάρουλλας Γιώργος, Αμμόχω...

