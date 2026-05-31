Γιατί δεν πρέπει να κλείνεις τους καθρέφτες του αυτοκινήτου σου -Το κόλπο που λίγοι οδηγοί γνωρίζουν

Σε πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα, οι εξωτερικοί καθρέφτες διπλώνουν αυτόματα μόλις ο οδηγός σβήσει τον κινητήρα και κλειδώσει το όχημα. Η λειτουργία αυτή είναι πλέον στάνταρ σε αρκετές μάρκες και μοντέλα, ιδιαίτερα στις ανώτερες εκδόσεις εξοπλισμού, ενώ αρκετά ακόμα περισσότερα είναι τα αυτοκίνητα προσφέρουν τη δυνατότητα χειροκίνητου διπλώματος μέσω ειδικού διακόπτη στο εσωτερικό.

Αν και το αυτόματο ή χειροκίνητο δίπλωμα προσφέρει ευκολία και προστασία από ενδεχόμενες ζημιές στους καθρέφτες, δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι είναι προτιμότερο να αφήνεις τους καθρέφτες ανοιχτούς.

Ο λόγος είναι ότι με αυτό τον τρόπο αυξάνεται το συνολικό πλάτος του αυτοκινήτου και το κάνουν να φαίνεται οπτικά μεγαλύτερο στους υπόλοιπους οδηγούς, με αποτέλεσμα αυτοί να κρατούν μεγαλύτερες αποστάσεις, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες επαφών ή γρατζουνιών στο αμάξωμα.

Αντίθετα, με τους καθρέφτες κλειστούς, το αυτοκίνητο δείχνει πιο «στενό», γεγονός που ενδέχεται να παρασύρει κάποιους οδηγούς σε ριψοκίνδυνες διελεύσεις, ιδίως σε δρόμους με παρκαρισμένα οχήματα και περιορισμένο πλάτος.

Ένα επιπλέον έξυπνο κόλπο για ασφαλέστερο παρκάρισμα, ειδικά σε παράλληλη στάθμευση δίπλα σε πεζοδρόμιο, είναι η ρύθμιση του δεξιού καθρέφτη προς τα κάτω ώστε να έχετε οπτική επαφή με τη ζάντα και το κράσπεδο, ώστε αποφύγετε γρατζουνιές. Ορισμένα αυτοκίνητα προσφέρουν αυτόματα αυτή τη λειτουργία μόλις επιλεγεί η όπισθεν, άλλα όμως απαιτούν χειροκίνητη παρέμβαση μέσω του διακόπτη ρύθμισης καθρεφτών.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι σε επιβατικά οχήματα και αυτοκίνητα έως εννέα θέσεων, υποχρεωτικοί είναι μόνο ο εσωτερικός καθρέφτης και ο εξωτερικός αριστερά. Η απουσία κάποιου από αυτούς επιφέρει πρόστιμο 80 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 81, παράγραφος 26 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πηγή: carandmotor.gr