Ναταλία Γερμανού για Γωγώ Μαστροκώστα: Την αγαπούσα πολύ και δεν θα σταματήσω ποτέ να την αγαπώ, είμαι σακατεμένη

Τη στενοχώρια της για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα μοιράστηκε στον τηλεοπτικό αέρα η Ναταλία Γερμανού. Η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε πως η απώλειά της την πόνεσε πολύ, αφού υπήρξαν στενές φίλες. Δηλώνοντας «γρατζουνισμένη ψυχολογικά» και «σακατεμένη», τόνισε επίσης πως ποτέ δεν θα σταματήσει να την αγαπά.

«Πέρασα μια εβδομάδα πάρα πολύ βαριά ψυχολογικά. Πάρα πολύ δύσκολη για τον χαμό της Γωγώς. Ήταν ένα κορίτσι που το αγαπούσα πολύ, τη γνώριζα πάρα πολλά χρόνια», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», το Σάββατο 30 Μαΐου, για τη Γωγώ Μαστροκώστα που πέθανε από καρκίνο στα 56 της χρόνια.

Αναφερόμενη στη φιλική τους σχέση, σημείωσε πως: «Κάναμε πολύ στενή παρέα πριν από πολλά χρόνια και την είχα μέσα στην καρδιά μου. Λίγες φορές έχω γνωρίσει τόσο καλά και φωτεινά πλάσματα. Η Γωγώ ήταν γεννημένη 26 Αυγούστου, την ημέρα που γιορτάζουν οι Ναταλίες και κάποιες φορές είχε τύχει να γιορτάσουμε μαζί γενέθλια και γιορτή».

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια εξέφρασε την αγάπη της για τη γυμνάστρια, την οποία, όπως είπε, δεν θα σταματήσει ποτέ να αγαπά. Ο θάνατός της την έκανε να γιώθει «γρατζουνισμένη ψυχολογικά» και «σακατεμένη». «Την αγαπούσα πάρα πολύ, την αγαπώ ακόμα και δεν θα σταματήσω ποτέ. Δεν θέλω να σας πω άλλα πράγματα γιατί πραγματικά είμαι πάρα πολύ, μέσα μου, γρατζουνισμένη ψυχολογικά. Δεν θα πω πιο βαριά κουβέντα γιατί, αν είμαι εγώ σακατεμένη, τότε οι δικοί της άνθρωποι τι θα πρέπει να πουν; Με πόνεσε πάρα πολύ ο χαμός της. Δεν θα πω λέξεις όπως “ηττήθηκε” ή “έχασε τη μάχη”, καμιά μάχη δεν έχασε. Η Γωγώ τις κέρδισε και τις δυο μάχες με τον καρκίνο, κουράστηκε, αποχώρησε με το κεφάλι ψηλά και θα είναι για πάντα στην αγκαλιά του αγαπημένου της χαμογελαστή», κατέληξε.

