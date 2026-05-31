Πήραν τους δρόμους οι εκδρομείς - Πυκνή τροχαία κίνηση σε αυτοκινητοδρόμους

Επηρέασε η υπόθεση «Σάντη» τα αποτελέσματα του ΒΟΛΤ;

Επηρέασε η υπόθεση «Σάντη» τα αποτελέσματα του ΒΟΛΤ; Υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Κάποιοι λένε ναι. Μια βδομάδα πριν τις εκλογές της 24ης Μαΐου, πάντως, και με βάση τις δημοσκοπήσεις (οι τελευταίες δημοσιοποιήθηκαν στις 17 Μαΐου), το ΒΟΛΤ και αρκετά άλλα μικρά κόμματα φαινόταν ότι έμπαιναν. Μιλάμε για τη ΔΗΠΑ, την ΕΔΕΚ και πιθανόν και τους Κυνηγούς. Τα νεοφανή κόμματα επίσης με βάση τις δημοσκοπήσεις ήταν κοντά στο 8-10%. Τελικά το ΑΛΜΑ και η ΑΔ κατέληξαν με 5-6% και όλα τα μικρά κόμματα δεν μπήκαν. Εν πρώτοις λοιπόν -πριν πάμε στα επιμέρους των κομμάτων- δεν θα έπρεπε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, σύμφωνα με την οποία τα μεγάλα κόμματα είχαν άνοδο; Θα δεχτούμε ότι το ΒΟΛΤ είχε τη «Σάντη», η ΕΔΕΚ τη διάσπαση, οι Οικολόγοι την εσωστρέφεια και η ΔΗΠΑ την έλλειψη προοπτικής και μόνο για αυτό έχασαν; Υπάρχει μήπως και ένας άλλος, λίγο πιο συνολικός λόγος; Θα μπορούσε να λεχθεί ότι οι μεγάλοι συμπεριλαμβανομένου και του ΔΗΚΟ είχαν μηχανισμό ο οποίος τις τελευταίες μέρες ανέβασε στροφές για να προσεγγίσει τους πολίτες; Μήπως γιατί τα μικρά κόμματα σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και podcast έδειξαν τρανταχτές αδυναμίες και σε ιδέες και σε προσωπικό με αποτέλεσμα ο κοσμάκης να πει «προτιμώ από τα δύο κακά το κακό που ξέρω καλύτερα;»

Θουκής

