Ο Γιώργος Μουζουρίδης εκθέτει τα έργα τέχνης του στην Πάφο

Ο καταξιωμένος γλύπτης Γιώργος Μουζουρίδης παρουσιάζει στην Πάφο από τις 29 Μαΐου μέχρι και τις 7 Ιουνίου (συμπεριλαμβανομένης) έκθεση γλυπτικής, κεραμικής και ζωγραφικής.

Η έκθεση φιλοξενείται στην αίθουσα Εν πλώ παραπλεύρως του κάστρου της κάτω Πάφου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα έργα του Γιώργου Μουζουρίδη, να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν μαζί με τον καλλιτέχνη καθώς επίσης και να αγοράσουν ξεχωριστές δημιουργίες του.

Επίσης θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν μικρές και μεγάλες δημιουργίες κατάλληλες για οποιοδήποτε βαλάντιο. Τα κομψοτεχνήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε σπίτια, διαμερίσματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επαύλεις και γραφεία. Τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους.

Όπως αναφέρεται οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν κλασσικά, νεοκλασικά και μοντέρνα έργα του καλλιτέχνη καθώς και κομψοτεχνήματα της εταιρείας G.M Furniture and Antiquerie Ltd.

Η έκθεση θα είναι ανοικτή την περίοδο 29 Μαΐου μέχρι 7 Ιουνίου με ωράριο λειτουργίας 10:00-22:00.

Πρόκειται προστίθεται στην ανακοίνωση για μοναδική έκθεση υπερθεαματική όπου οι επισκέπτες θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία πέραν από του να θαυμάσουν τα έργα του καταξιωμένου Κύπριου καλλιτέχνη Γιώργου Μουζουρίδη να τον γνωρίσουν από κοντά. Η είσοδος είναι 2 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες 99608472