Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Ο Γιώργος Μουζουρίδης εκθέτει τα έργα τέχνης του στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ο καταξιωμένος γλύπτης Γιώργος Μουζουρίδης παρουσιάζει στην Πάφο από τις 29 Μαΐου μέχρι και τις 7 Ιουνίου (συμπεριλαμβανομένης) έκθεση γλυπτικής, κεραμικής και ζωγραφικής.

Η έκθεση φιλοξενείται στην αίθουσα Εν πλώ παραπλεύρως του κάστρου της κάτω Πάφου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα έργα του Γιώργου Μουζουρίδη, να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν μαζί με τον καλλιτέχνη καθώς επίσης και να αγοράσουν ξεχωριστές δημιουργίες του.

Επίσης θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν μικρές και μεγάλες δημιουργίες κατάλληλες για οποιοδήποτε βαλάντιο. Τα κομψοτεχνήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε σπίτια, διαμερίσματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επαύλεις και γραφεία. Τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους.

Όπως αναφέρεται οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν κλασσικά, νεοκλασικά και μοντέρνα έργα του καλλιτέχνη καθώς και κομψοτεχνήματα της εταιρείας G.M Furniture and Antiquerie Ltd.

Η έκθεση θα είναι ανοικτή την περίοδο 29 Μαΐου μέχρι 7 Ιουνίου με ωράριο λειτουργίας 10:00-22:00.

Πρόκειται προστίθεται στην ανακοίνωση για μοναδική έκθεση υπερθεαματική όπου οι επισκέπτες θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία πέραν από του να θαυμάσουν τα έργα του καταξιωμένου Κύπριου καλλιτέχνη Γιώργου Μουζουρίδη να τον γνωρίσουν από κοντά. Η είσοδος είναι 2 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες 99608472

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα